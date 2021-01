Ducati rempile ! Après une année 2020 plus que réussie, marquée par un nouveau titre mondial constructeurs, le groupe italien a annoncé la prolongation de son aventure en MotoGP. " Ducati et Dorna Sports (le promoteur du MotoGP, ndlr) sont heureux d'annoncer qu'ils ont signé un accord pour garantir la présence du constructeur basé à Bologne dans le Championnat du monde MotoGP de 2022 à 2026 ", est-il précisé.

En 18 saisons en MotoGP, Ducati a été présent sur les podiums à 160 reprises, dont 51 victoires, et a remporté les titres mondiaux des pilotes, des constructeurs et des équipes en 2007, avec pour fer de lance le pilote australien Casey Stoner. En 2020, Ducati a décroché le titre mondial des constructeurs, avec deux victoires (Andrea Dovizioso en Autriche et Danilo Petrucci en France) et un total de neuf podiums.

En 2021, la marque italienne a largement changé de visages et promu l'Australien Jack Miller et l'Italien Francesco Bagnaia dans son écurie d'usine. Ses satellites Pramac et Esponsorama (anciennement Avintia) aligneront respectivement le Français Johann Zarco et l'Espagnol Jorge Martin d'un côté et les Italiens Luca Marini, demi-frère de Valentino Rossi, et Enea Bastianini de l'autre.