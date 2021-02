Fausto Gresini, double champion du monde de vitesse moto en 125 cm3 en 1985 et 1987 et patron de l'écurie éponyme, est décédé à l'âge de 60 ans des suites du Covid-19, a annoncé son équipe mardi.

Il était hospitalisé depuis le 27 décembre, d'abord chez lui à Imola puis à Bologne, après avoir été infecté par le coronavirus peu avant les vacances de Noël. Il souffrait d'une insuffisance respiratoire sévère et persistante. Vendredi dernier, le Docteur Nicola Cilloni avait indiqué que l'inquiétude était au plus haut point au sujet de ses poumons, "sévèrement atteints".

Gresini, né en 1961, a piloté en Mondial en catégorie 125 cm entre 1983 et 1994, signant 47 podiums, dont 21 victoires, et 17 pole positions en 133 Grands Prix. Il a également été vice-champion du monde en 1986, en 1991 et en 1992. En 1997, il avait créé sa propre écurie, actuellement engagée dans les trois catégories des Grands Prix moto, notamment avec le constructeur italien Aprilia parmi l'élite du MotoGP.