L'écurie Honda s'est réengagée en MotoGP pour cinq saisons de 2022 à 2026. "Je suis très heureux d'avoir renouvelé notre contrat" avec Dorna Sports, le promoteur du MotoGP, a applaudi Noriaki Abe, directeur général des opérations moto pour Honda, qui "participe au championnat du monde de Grand Prix depuis 1959 et a remporté son 800e Grand Prix l'année dernière" toutes catégories confondues.

Le constructeur japonais, historique de la vitesse moto, détient le record de 25 titres de champion du monde pilote dans la catégorie reine. "Le MotoGP est le pinacle de la course moto - il nous permet de développer diverses technologies et, grâce à une concurrence féroce, il permet à nos ingénieurs de se perfectionner et de développer leurs compétences", a indiqué M. Abe.

Honda a remporté neuf titres

Depuis le passage à l'ère MotoGP en 2002, Honda a remporté neuf titres, associé aux deux récentes stars de la discipline: l'Italien Valentino Rossi (2002, 2003) et l'Espagnol Marc Marquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019). L'Australien Casey Stoner avait également remporté le titre pour la marque japonaise en 2011. L'an dernier Marquez, âgé de 27 ans, n'avait pas pu défendre son titre, se blessant au bras droit dès la première course en Espagne, le 19 juillet, et manquant le reste de la saison.

Pour la saison 2021, qui commencera par deux courses au Qatar le 28 mars et 4 avril, il sera accompagné chez Honda par son compatriote Pol Espargaro, venu de chez KTM. Les accords actuels entre les équipes et les organisateurs du MotoGP arrivent à échéance cette année et des prolongations de cinq ans sont signées pour composer le plateau pour les saisons 2022 à 2026. Comme Honda, les constructeurs Ducati et KTM ainsi que les équipes indépendantes Gresini, qui ne portera plus le programme officiel d'Aprilia, et LCR, actuellement satellite de Honda, se sont réengagés jusqu'en 2026.

