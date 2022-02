Pol et Aleix Espargaro ont terminé en tête des premiers essais de pré-saison MotoGP à Mandalika (Indonésie). Fabio Quartararo (Yamaha) a signé le 5e temps. Après deux premiers jours de test à Sepang en Malaisie la semaine dernière, les pilotes ont trois jours en Indonésie pour essayer leurs motos de 2022 avant le début de saison au Qatar le 6 mars. C'est la première fois que les MotoGP roulaient sur ce circuit de Mandalika où aura lieu la deuxième manche de la saison le 20 mars.

"Les chronos n'ont pas trop d'importance pour l'instant", a expliqué le tenant du titre français Quartararo, "il s'agit surtout de voir où on est par rapport aux autres, et de sentir la limite de cette moto". "A chaque fois que je suis en piste, je donne mon maximum parce que j'aime me mettre à la limite et je pense qu'avec notre moto c'est la seule façon de rouler vite", a-t-il continué, mais "cette limite je ne l'ai pas encore sentie". Le sextuple champion du monde en MotoGP, Marc Marquez (Honda), n'a pu faire que le 17e temps, alors que le vice-champion du monde 2021 Pecco Bagnaia (Ducati) a terminé 22e de cette séance, à 1.8 seconde du meilleur temps.

Classement du 1er jour d'essais à Mandalika

1. Pol Espargaro (Honda) 1:32.466

2. Aleix Espargaro (Aprilia) +0.471

3. Brad Binder (KTM) +0.477

4. Alex Rins (Suzuki) +0.592

5. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.642

6. Jack Miller (Ducati) +0.648

7. Maverick Vinales (Aprilia) +0.681

8. Joan Mir (Suzuki) +0.778

9. Andrea Dovizioso (Yamaha-RNF) +0.779

10. Jorge Martin (Ducati-Pramac) +0.892

...

13. Johann Zarco (Ducati-Pramac) +1.126

17. Marc Marquez (Honda) +1.310

22. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.852

