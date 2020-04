Les Grands Prix moto d'Italie (29-31 mai au Mugello) et de Catalogne (5-7 juin à Montmelo) sont reportés à des dates à déterminer en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué mardi.

"La situation étant en constante évolution, de nouvelles dates pour ces Grands Prix, comme pour les GP de France (initialement programmé du 15 au 17 mai au Mans, ndlr) et d'Espagne (qui devait se tenir du 1er au 3 mai à Jerez, en Andalousie, ndlr) récemment reportés, ne pourront être confirmées tant que l'on ne saura pas quand il sera possible d'organiser ces événements", précisent la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur du MotoGP, Dorna. "Un calendrier actualisé sera publié dès que disponible."

Les quatre Grands Prix précédents, les premiers de 2020, ont d'ores et déjà été annulés (Qatar en catégorie MotoGP uniquement) ou reportés en deuxième partie de saison (Thaïlande, Amériques et Argentine en MotoGP, Moto2 et Moto3).

Pour ce faire, le championnat a été prolongé du 15 au 29 novembre et doit se terminer avec non pas un, comme prévu, mais deux blocs de trois courses en trois semaines, entrecoupés par un week-end de repos. Le prochain Grand Prix au calendrier est celui d'Allemagne le 21 juin au Sachsenring.