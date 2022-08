Feu vert pour Marc Marquez. Le sextuple champion du monde de MotoGP va pouvoir à nouveau "s'entraîner sur des motos", comme indiqué par son équipe Repsol-Honda. L'Espagnol de 29 ans "a passé une nouvelle visite médicale concluante" et peut "commencer à s'entraîner sur des motos pour évaluer l'état de son bras droit", apprend-on dans un communiqué publié par Repsol-Honda.

"Marc Marquez a retrouvé une belle capacité de mouvement et a bien récupéré au niveau musculaire", a déclaré son médecin, le Dr. Sanchez Sotelo, indiquant également que la consolidation des os du pilote était "complète". Gêné par une fracture au bras après une chute sur le GP d'Espagne en juillet 2020, Marquez avait annoncé cette dernière opération, la quatrième, en marge du GP d'Italie disputé mi-mai. Il avait notamment manqué l'intégralité de la saison 2020 à cause de cette blessure, qui lui avait valu trois opérations. Il peine depuis à retrouver son meilleur niveau, entre pépins physiques et nouvelles chutes.

