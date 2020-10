Reverra-t-on Marc Marquez (Repsol Honda Team) sur les circuits cette saison ? Un temps envisagé, le come-back du sextuple champion du monde est encore loin d'être certain. Absent depuis sa facture de l'humérus droit depuis juillet dernier, le pilote espagnol souffre toujours de sa blessure. Et selon Mundo Deportivo , une troisième opération, qui mettrait fin à sa saison, n'est pas à exclure.

"Après avoir consulté plusieurs spécialistes, Marquez et son équipe ont décidé de changer totalement leur approche et de revenir à la course uniquement lorsque le pilote sera totalement rétabli", écrit le média espagnol, qui assure que Marquez n'est pas satisfait de sa récupération. Dans la journée de mardi, l'écurie Honda avait confirmé l'absence de son pilote pour le prochain Grand Prix de Teruel.