SAISON 2020 - Johann Zarco a subi mercredi une opération réussie du scaphoïde droit, a annoncé l'hôpital où a eu lieu l'intervention. Le pilote français, qui court pour l'écurie Ducati-Avintia, avait été impliqué dans un spectaculaire accident avec Franco Morbidelli dimanche dernier, lors du Grand Prix d'Autriche.

A la suite d'une douleur persistante à la main droite, Johann Zarco a effectué des radios mardi. Celles-ci ont permis de détecter cette fracture. "L'opération, qui impliquait l'insertion d'une vis selon une technique mini-invasive, sous guidage radiographique s'est bien déroulée et le pilote effectuera la rééducation en accord avec son équipe médicale", a indiqué l'équipe de l'hôpital de Modène (Italie), précisant que "d'un point de vue technique, l'intervention a été un succès".

On ignore toutefois si le pilote français pourra participer au prochain Grand Prix de Styrie, dont les premiers essais ont lieu vendredi. L'accident entre Zarco et Morbidelli a donné lieu à une vive polémique, certains pilotes, dont la vedette italienne Valentino Rossi, accusant le Français de porter la responsabilité de l'accident, ce que Zarco nie. Rossi n'avait évité que par miracle les deux motos folles dont Zarco et Morbidelli avaient été désarçonnés.

