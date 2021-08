Il faudra savourer encore davantage les dernières courses de la saison. Les dernières de Valentino Rossi. Après, ce sera fini. Le pilote italien, âgé de 42 ans, a confirmé ce que tout le monde pressentait après l'annonce d'une conférence de presse exceptionnelle jeudi après-midi. "Le Docteur" y a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Après plus de 25 ans de carrière qui l'ont vu décrocher le trophée de champion du monde à neuf reprises, dont sept dans la catégorie reine, 115 victoires en Grand Prix et 235 podiums. Rossi aura définitivement marqué l'histoire de son sport.

Rossi avait senti que le moment était venu de raccrocher. Non sans difficulté. "J'ai dit que je prendrai une décision pour la saison prochaine après la trêve estivale, et j'ai décidé d'arrêter à la fin de la saison, a-t-il déclaré durant sa conférence de presse. Malheureusement, ce sera ma dernière moitié de saison en tant que pilote MotoGP. Et ce sera difficile, c'est un moment très triste parce que c'est difficile de dire et de savoir que l'année prochaine je ne serai plus en course sur une moto… j'ai fait ça pendant, je crois, à peu près 30 ans !"

Une moisson de records

La fabuleuse histoire d'amour entre Rossi et la moto n'est pas encore totalement terminée. Mais l'Italien a déjà eu le temps de prendre un peu de recul sur les moments exceptionnels qu'il a vécus. "L'année prochaine, ma vie va changer, a-t-il expliquer. Mais c'était bien. J'ai vraiment adoré tout ça, c'était un très long voyage et c'était vraiment, vraiment amusant. Cela représente 25, 26 ans dans le championnat du monde, donc c'était bien. Et j'ai vécu des moments inoubliables avec tout le monde, ceux qui ont travaillé pour moi, donc… Je n'ai pas grand-chose à dire. Juste ça."

Rossi, actuellement 19e au classement du championnat du monde des pilotes 2021 sur sa Petronas Yamaha SRT, échouera donc à un titre du record de Giacomo Agostini. Mais l'Italien en a une moisson à son actif. Celui du nombre de victoires dans la catégorie reine (500 cm3 et MotoGP), 89, loin devant Agostini (68) et Marc Marquez (57). Celui du nombre de podiums, 199, devant Jorge Lorenzo (114 et Dani Pedrosa (112). Ou encore, les meilleurs tours en course (76), contre 69 à Agostini et 57 à Marquez. S'il participe à toutes les épreuves jusqu'à la fin de la saison, il totalisera 423 participations en Grand Prix depuis le début de sa carrière en 1996. Un record de longévité qui en dit encore un peu plus sur la carrière monstrueuse du "Docteur".

