Johann Zarco reste chez Ducati-Pramac. L'écurie italienne a annoncé, ce vendredi, que le Français sera toujours à son guidon en 2023. Il sera aux côtés de l'Espagnol Jorge Martin. Cette annonce fait suite à l'annonce que l'Italien Enea Bastianini sera le deuxième pilote officiel Ducati avec un contrat de deux ans à compter de l'année prochaine.

"Johann Zarco et Jorge Martin seront les pilotes de l'écurie Pramac Racing Team pour la saison 2023 du MotoGP", a indiqué l'écurie sur son compte twitter. Pramac est l'une des écuries satellites de Ducati dans le championnat du monde MotoGP. Johann Zarco, 32 ans, y court depuis l'an dernier après être passé par Yamaha, KTM et Honda. Champion du monde Moto2 en 2015 et 2016, il a terminé 4e du championnat MotoGP l'an dernier.

Jorge Martin, 24 ans, est lui arrivé dans la catégorie reine du sport motocycliste en 2021 chez Pramac et y a remporté une victoire lors de son année inaugurale. Il figure cette année à la 9e place provisoire.

