Yannick Agnel a dénoncé lundi "une présentation des faits partielle et biaisée" après la révélation d'une deuxième affaire potentielle d'atteintes sexuelles sur mineure visant l'ex-champion olympique. Confirmant des informations de L'Equipe et de RTL, le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) a annoncé la semaine dernière qu'une deuxième victime potentielle avait été auditionnée dans le cadre de l'enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans" visant le nageur, aujourd'hui âgé de 30 ans.

"Profondément heurté par le traitement médiatique réservé à cette affaire, Yannick Agnel déplore cette présentation des faits partielle et biaisée", a-t-il fait savoir, dans un communiqué de son avocate, Céline Lasek. L'article de L'Equipe démontre, selon elle, "que les journalistes ont manifestement eu accès au dossier d'instruction en cours, dont ils n'hésitent pas à extraire des morceaux choisis aux seules fins d'une recherche de sensationnalisme". Sur le fond de l'affaire, le nageur ajoute qu'il se refuse à "se défendre par médias interposés".

Il a toujours réservé ses explications aux autorités en charge des investigations

Depuis l'éclatement de la première affaire en décembre 2021 et "en dépit des nombreuses inexactitudes et calomnies largement relayées, il a toujours réservé ses explications aux autorités en charge des investigations", selon le communiqué. Interrogée par l'AFP, la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, avait précisé jeudi que la deuxième victime potentielle était une "proche de l'entourage familial de Yannick Agnel".

"Le juge d'instruction n'a pas interrogé Yannick Agnel sur les faits relevés par supplétif, il devrait le faire sûrement dans le courant du début de l'année" 2023, avait-elle ajouté. Edwige Roux-Morizot s'était elle-aussi dite "profondément heurtée" par la publication "de l'intégralité du contenu de certains procès-verbaux émanant directement de l'information judiciaire".

