Kristof Milak a éclaboussé de sa classe la finale du 200m papillon des championnats du monde à Gwangju. Large vainqueur en 1'50"73, le nageur de 19 ans a établi un nouveau record du monde, effaçant l'ancien temps référence de la légende américaine Michael Phelps (1'51"51), qui datait des championnats du monde de Rome 2009.

Dans la piscine coréenne, Milak a pris plus de trois secondes au Japonais Daiya Seto (1'53"73) et au Sud-Africain Chad Le Clos (1'54"15), double champion du monde de la discipline (2013 et 2017).