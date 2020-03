Le report des JO change les plans. En effet, la Fédération internationale de natation (FINA) va étudier "la flexibilité des dates" de ses Mondiaux 2021, prévus du 16 juillet au 1er août de la même année à Fukuoka (Japon), indique-t-elle dans un communiqué mardi. Le Comité international olympique (CIO) et le comité d'organisation de Tokyo 2020 ont annoncé dans un communiqué conjoint mardi après-midi le report des JO, qui devaient s'ouvrir le 24 juillet, "au-delà de 2020, mais pas plus tard qu'à l'été 2021" en raison de la pandémie de coronavirus.

"A la suite de l'annonce du report des Jeux olympiques à 2021, la FINA va travailler étroitement avec le comité d'organisation des Championnats du monde 2021 à Fukuoka, avec la Fédération japonaise de natation et avec les autorités publiques japonaises pour déterminer la flexibilité des dates de la compétition, si nécessaire et en accord avec le CIO", écrit-elle.

"Le principal objectif de la FINA est de garantir le succès de son évènement phare, tout en prenant en considération l'importance du bien-être des athlètes et en maximisant les opportunités pour les meilleurs nageurs de s'affronter au plus haut niveau", souligne-t-elle, en ajoutant avoir "pleinement conscience des problèmes auxquels sont confrontés les nageurs du monde entier, en particulier pour s'entraîner et avoir accès aux piscines".