La malédiction olympique poursuit Aurélie Muller. La Française a échoué d'extrême justesse à se qualifier pour les JO 2020 en manquant pour un dixième la dernière place qualificative lors du 10 km en eau libre aux Championnats du monde de natation, à Yeosu (Corée du Sud) dimanche matin. Une réclamation portée par l'équipe de France, rejetée une première fois, était encore en cours d'examen dans l'après-midi et pourrait ne connaître d'issue que lundi, a indiqué l'encadrement tricolore à l'AFP.

Il faut remonter le temps pour retracer l'histoire olympique contrariée de Muller (29 ans). À Rio en 2016, dans l'idyllique baie de Copacabana, l'élève de Philippe Lucas, l'ancien mentor de Laure Manaudou, vit un cauchemar : prétendante n°1 à l'or olympique du 10 km, elle est disqualifiée et privée de médaille d'argent pour avoir mis la main sur la tête d'une concurrente dans les tout derniers mètres de course. D'abord anéantie, la nageuse lorraine avait fait depuis de la grand-messe tokyoïte l'été prochain son horizon pour changer le cours de son destin olympique.

Onzième, pour un dixième

Mais dans les eaux sud-coréennes dimanche, c'est pour une place et un dixième que ce billet tant convoité pour les JO 2020 lui a échappé. Ce 10 km mondial était l'unique occasion de qualifier deux nageuses d'un même pays pour la seule course en eau libre à figurer au programme olympique, à condition de terminer dans le top 10. Ce qu'a réussi l'autre Française en lice, Lara Grangeon, quatrième (1h54:50) et donc récompensée par un laissez-passer pour Tokyo. Pas Muller, finalement onzième, à un dixième seulement de la dixième place, obtenue par la championne olympique en titre Sharon van Rouwendaal (1h54:51.2 contre 1h54:51.1). Le pire des scénarios.

D'autant qu'après un sprint final nagé dans une grande confusion - les treize premières sont séparées par moins de cinq secondes - le classement, rien que pour le top 10, n'a été officialisé qu'après une attente étouffante d'une vingtaine de minutes, en partie passée mains sur les hanches pour elle, croisées derrière la tête pour le patron de l'eau libre tricolore Stéphane Lecat. "C'est dur émotionnellement", convient Lecat, qui, d'un "oui" laconique, soupire avoir l'impression de revivre le passé, mais trouve Muller "plutôt forte pour le moment". "Le dernier tour, ça a été horrible : ça se nage dessus, ça se tire, ça se donne des coups, je n'arrivais plus à nager", témoigne Grangeon.

Une réclamation déposée

Le dernier espoir de la double championne du monde du 10 km (2015 et 2017), attendue au départ du 5 km mercredi, réside dans la réclamation française concernant l'Italienne Rachele Bruni, finalement médaillée de bronze et à laquelle il est reproché un "geste anti-sportif", en l'occurrence s'être "appuyée sur les jambes et le bassin" de Muller "à 150 m de l'arrivée", plaide l'encadrement tricolore. Quelques dizaines de secondes plus tard, c'est la Chinoise Xin Xin qui s'imposait (1h54:47.2) devant l'Américaine Haley Anderson (1h54:48.1) et Bruni (1h54:49.9). Ironie de l'histoire, il y a trois ans à Rio, c'est un geste à l'encontre de Bruni, déjà, avec laquelle elle était au coude-à-coude dans le sprint final, qui avait provoqué sa disqualification.

Le douloureux épisode carioca surmonté, Muller avait conservé la couronne mondiale du 10 km, et l'avait même assortie de l'argent du 5 km et de l'or en relais 5 km par équipe mixte, lors des Mondiaux 2017 nagés dans le lac Balaton, en Hongrie. Puis elle avait ralenti le rythme le temps d'une saison pour privilégier ses études de diététique. Revenue à l'entraînement à plein régime en septembre dernier avec Tokyo en tête, son avenir sportif s'inscrit désormais en pointillé.