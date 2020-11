Don Talbot avait commencé sa carrière d'entraîneur dans les années 1950 et était à la tête de l'équipe australienne de natation pendant l'âge d'or du pays dans cette discipline, dans les années 1990 à 2000, révélant des champions tels Ian Thorpe ou Grant Hackett. Aux JO 2000 de Sydney, l'Australie avait terminé deuxième des épreuves de natation derrière les Etats-Unis, avec cinq médailles d'or, neuf d'argent et quatre de bronze. Sous sa direction, l'Australie avait terminé en tête du tableau des médailles (23, dont 13 en or) des Mondiaux 2001 de Fukuoka au Japon, et ce pour la première fois de son histoire.