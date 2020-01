Jérémy Stravius, champion olympique du relais 4x100 m nage libre et multiple champion du monde de natation, va dire stop. Selon plusieurs sources, le Français va en effet annoncer l'arrêt de sa carrière. Le natif d'Abbeville, âgé de 31 ans, ne tentera donc pas de se qualifier pour ses 3e Jeux olympiques à Tokyo cet été (24 juillet - 9 août), indiquent le Courrier Picard et Nice Matin.

"Soulagé d'avoir pris cette décision"

"Je suis arrivé au bout de l'aventure et je suis soulagé d'avoir pris cette décision", a annoncé le nageur au Courrier Picard. Stravius, nageur polyvalent, a connu sa période dorée à Amiens sous les ordres de Michel Chrétien, avec lequel il est devenu triple médaillé olympique : l'argent du 4x100 m nage libre en 2016 à Rio, l'argent du 4 x 200 m à Londres en 2012 et surtout l'or du 4 x 100 m en 2012 au terme d'une course d'anthologie. Il est également quadruple champion du monde en grand bassin : trois titres en relais (4x100 m nage libre en 2013 et 2015, 4x100 m quatre nages en 2013) et un titre individuel sur 100 m dos partagé avec son compatriote Camille Lacourt en 2011.

Depuis septembre, Stravius avait quitté Amiens pour rejoindre Nice et le groupe de Fabrice Pellerin.