Scott Miller, 45 ans, et un complice ont été interpellés mardi lors de descentes de police dans la banlieue de Sydney. Ils sont accusés d'avoir fourni pour deux millions de dollars australiens (1,3 million d'euros) de méthamphétamine. La drogue était cachée dans des bougies. La police a également saisi un kilo d'héroïne, d'autres drogues et de l'argent liquide.

Un porte-parole de la police a présenté M.Miller comme le chef d'un "réseau criminel" qui vendait la méthamphétamine dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, précisant que l'enquête se poursuivait. Champion du monde du 100 m papillon en 1995 et vice-champion olympique sur la même distance en 1996, Miller avait aussi remporté le bronze à Atlanta (États-Unis) au sein du relais 4x100 m nage libre.Il avait été condamné en septembre 2009 à 100 heures de travaux d'intérêt général à Sydney après avoir plaidé coupable des six chefs d'accusation retenus contre lui, et notamment d'avoir approvisionné un ami en ecstasy.