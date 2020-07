L'Open Swim Stars 2020 donne rendez-vous à Pantin ce week-end

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, l’édition 2020 de l'Open Swim Stars a dû être décalée. Elle se tient ce au week-end, exceptionnellement dans le Bassin de Pantin.

Face à l’engouement et au record d’affluence des précédentes années, les organisateurs ont tenu à maintenir cette étape-phare du premier circuit de natation eau libre en France qui débutera la tournée nationale. Contraint de revoir ses plans face au coronavirus, l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle va donc tout de même pouvoir se tenir ce samedi et ce dimanche.

Pour cette 6e édition parisienne, cinq épreuves ont pu être organisées : 1km, 2km, 2km avec palmes, 5km et un combiné (5 + 2km). Un challenge par équipe est aussi proposé sur l’épreuve du 1km. Le site de la Villette étant occupé par Paris Plages, les épreuves des 1 et 2km se dérouleront exclusivement dans le Bassin de Pantin, déjà connu des habitués des précédentes éditions. Le 5km s’élancera, quant à lui, de Bondy au niveau du Pont de la Route d’Aulnay pour rejoindre Pantin, place de la Pointe au niveau des magasins généraux.

"Nous sommes heureux de pouvoir maintenir notre étape-phare de l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle en région parisienne, explique Stephan Caron, co-fondateur de SSO Active. Le site de Pantin d’où s’élancent depuis déjà 3 ans les nageurs de la course de 5km, offre des garanties d’organisation excellentes. L’objectif est de pouvoir offrir une possibilité de nager à nouveau en eau libre à deux pas de Paris, après de longues semaines confinées, tout en respectant les règles sanitaires."

Les deux champions Yannick Agnel et Théo Curin seront à nouveau présents en tant que parrains de l’étape parisienne. Théo Curin participera d’ailleurs lui-même à l’évènement en lançant un véritable défi aux nageurs au profit du programme Océan Bien Commun de l’Humanité. Il va lancer un défi aux nageurs dans une opération qui vise à mobiliser les décideurs et les citoyens pour mieux préserver l’Océan, véritable poumon de notre planète.

Paris sera la première étape du circuit 2020, suivie de sept épreuves. La progression du nombre de participants à l’Open Swim Stars Paris chaque année, avec 150 nageurs en 2015, 1 000 en 2016, 1 500 en 2017, 2 000 en 2018 et 2019, en est la preuve : la pratique de la natation eau libre connaît un écho retentissant et attire des publics de tout âge et de tout niveau.

Programme

Samedi 18 juillet

18h00 : premiers départs du 5km à Bondy

20h15 : remise des récompenses du 5km

Dimanche 19 juillet

9h00 : premiers départs des 2km avec palmes et 1km

10h15 : remise des récompenses du 2km avec palmes

10h30 : premiers départs du 2km

11h00 : remise des récompenses du 1km

12h00 : remise des récompenses du 2km et du Combiné

Informations pratiques

Inscriptions : http://www.openswimstars.com

Tarifs : 22€ pour 1km, 28€ pour 2km et 2km palmes,

40€ pour 5km et 55€ pour le Combiné.

