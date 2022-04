Léon Marchand a battu le record de France 2e du 200 m quatre nages, course dont il a fini 2e au Grand Prix de San Antonio, samedi aux Etats-Unis d'Amérique, parvenant de surcroit à se qualifier pour les Mondiaux de Budapest cet été. Le grand espoir de la natation tricolore, qui nage à l'université d'Arizona avec Bob Bowman, le mentor de Michael Phelps, a fini sa course en 1 min 56 sec et 95 centièmes, effaçant des tablettes la précédente marque référence de Jérémy Stravius.

Il a fini tout près derrière l'Américain Shaine Casas (1:56.70) et devant son compatriote Chase Kalisz (1:57.10). Ce faisant il a largement réalisé les minima sur la distance (1.59:76) et ainsi composté son troisième billet pour les Championnats du monde de Budapest (18 juin-3 juillet), mais aussi les Championnats d'Europe de Rome (11-21 août) requérant le même temps minimum.

MPM et record personnel

Il clôt ainsi de façon encore positive un week-end quasi-parfait, qui l'a vu aussi se qualifier pour disputer le 400 m 4 nages et le 200 m brasses aux épreuves estivales à venir, non sans avoir ressenti quelques émotions contrastées.

Jeudi, sa victoire dans le 400 m 4 nages, assortie de la meilleure performance mondiale de l'année (4'10"38) avait été annulée, au prétexte d'une faute en virage. Avant que finalement, les organisateurs reviennent sur sa disqualification et valident sa course vendredi.

Le Toulousain de 19 ans, qui s'était classé 6e de la finale olympique, aux Jeux de Tokyo l'an passé, a ensuite poursuivi sa moisson en remportant le 200 m brasse en 2'09"24. Son nouveau record personnel.

