"Mon destin olympique". Le titre de l'autobiographie d'Alain Bernard, écrite en collaboration avec Antoine Grynbaum aux éditions Talent Sport, était tout trouvé. De l'adolescent mal dans sa peau, complexé par un corps aux dimensions hors normes ("J'ai été très vite très grand, mais j'étais très frêle, très mince. Ce physique, j'ai eu du mal à l'apprivoiser, à l'accepter", explique-t-il), jusqu'au champion olympique de l'épreuve-reine de la natation, le 100 mètres nage libre, c'est un sacré parcours qui a mené le Provençal jusqu'au sommet.

"Transmettre encore et toujours mon parcours, celui d’un sportif, parti de si loin, sans talent particulier mais qui grâce au travail et à sa ténacité, avec un peu de chance, a su forcer son destin, se construire la vie de ses rêves…", résume-t-il. Dans son livre, il se confie sans détour, abordant tous les sujets. A commencer par la tragédie de l'émission de télévision Dropped, à laquelle il participait, et qui a vu périr dix personnes dans un accident d'hélicoptère, dont Camille Muffat, son ancienne coéquipière en équipe de France, Florence Arthaud ou Alexis Vastine. C'est même le tout premier chapitre abordé, comme s'il fallait, d'emblée, crever l'abcès.

S'il retrace évidemment son ascension jusqu'au sacre olympique, sa relation forte avec son entraîneur Denis Auguin, Alain Bernard aborde également sans fard la question du dopage dans son sport, revient sur l'ère des combinaisons, ou encore les relations parfois difficiles avec certains en équipe de France, comme Camille Lacourt, Fabien Gilot ou Yannick Agnel. Il évoque également son amourette avec Laure Manaudou, alors au sommet de sa gloire quand lui n'était encore qu'en phase de maturation. Une relation brève mais qui, de son propre aveu, a galvanisé sa confiance, même si la rupture fut rude.

Évitant la guirlande d'anecdotes, même si elles ne manquent pas (comme cette escapade aux Maldives avec Coralie Balmy au cœur des Jeux de Pékin), Bernard brise la carapace. A travers ses mots à lui, mais aussi ceux de ses proches, on découvre ou on retrouve les multiples facettes d'un champion qui a marqué l'histoire du sport français, mais aussi les fêlures et les rêves d'un gentil géant, jamais à court d'un défi pour la suite de son existence.

Alain Bernard : Mon destin olympique

Editions Talent Sport

