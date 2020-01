Après une série matinale conclue en 21.91, le champion olympique 2012 de la distance a abaissé son temps de 35/100e en soirée, en finale de l'Euro Meet, pour s'imposer en 21.56, soit 16/100e de mieux que sa précédente sortie sur 50 m libre en grand bassin, à Rome en juin, après seulement dix semaines d'entraînement. Samedi, il a devancé le Brésilien Bruno Fratus (21.77), l'Ukrainien Vladyslav Bukhov (21.97) et le Britannique Ben Proud (22.04), qui seront parmi ses principaux rivaux cet été à Tokyo, en plus du champion du monde de la distance, l'Américain Caeleb Dressel, qui n'était pas présent à Luxembourg. Dimanche, Florent Manaudou est inscrit sur les séries du 100 m libre, avec la perspective du relais français à Tokyo (24 juillet-9 août), handicapé par la blessure et l'opération de Mehdy Metella.