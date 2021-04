Le champion olympique du 100 m nage libre Kyle Chalmers, opéré d'une épaule en fin d'année dernière, a réussi son retour aux Championnats d'Australie, en remportant dimanche le 50 m (22 sec 30/100e), après le 100 m et le 200 m plus tôt dans la semaine. "J'ai réussi à nager plus vite ce matin lors des finales (qu'en série), donc c'est tout ce qui compte", a déclaré Chalmers, qui avait lancé vendredi après sa victoire sur 100 m qu'il avait "faim de davantage" de victoires.

Le duel entre le nageur de 22 ans et l'Américain Caeleb Dressel, qui l'avait dominé il y a deux ans sur 100 m libre aux Mondiaux de Gwangju, en Corée du Sud, sera l'un des gros moments des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Pour mieux se préparer aux JO, où les finales de natation sont programmées le matin, les finales avaient également lieu le matin lors de ces Championnats d'Australie. Les sélections olympiques australiennes sont prévues en juin.

Campbell a répondu sur 50m

Chez les dames, Cate Campbell, surprise par Emma McKeon vendredi sur 100 m, a pris sa revanche sur 50 m nage libre, en s'imposant en 24 sec 28/100e, contre 24 sec 39/100e pour sa rivale et 24 sec 75/100e pour sa soeur Bronte. Cate Campbell, 28 ans, espère participer à ses quatrièmes Jeux olympiques à Tokyo, où elle peut faire la passe de trois avec le relais 4x100 m nage libre, double champion olympique en titre.

La championne du monde du 400 m nage libre Ariarne Titmus a quant à elle remporté un troisième titre, en s'imposant sur 800 m nage libre, après avoir remporté le 200 m et le 400 m.

Son chrono (8:23.13) est néanmoins modeste, une dizaine de secondes plus lent que celui réussi le mois dernier par la quintuple championne olympique américaine Katie Ledecky, qui devrait être sa grande rivale à Tokyo. "Je ne me souvenais pas avoir autant souffert sur cette distance", a déclaré l'Australienne de 20 ans, qui a dû couper pendant trois mois en raison d'une blessure à une épaule. "Le chrono n'est pas génial, mais je suis contente de m'être accrochée".

