Cette fois, c'est bel et bien fini. Federica Pellegrini a disputé mardi à Riccione la toute dernière course de sa carrière. Cette course, effectuée sur 200m, comptait pour pour les championnats italiens en petit bassin, qu'elle a remportée en 1'54"95. Depuis les Jeux de Tokyo, où elle établi une série unique dans l'histoire en disputant une cinquième finale olympique consécutive sur 200m, elle a disputé des courses dans le cadre de la ligue privée ISL.

"Last Free 200" ("Dernier 200 libre"), a écrit en anglais la star italienne sur ses réseaux sociaux où elle a aussi diffusé en direct la cérémonie hommage durant laquelle elle a entraîné dans le bassin - tout habillé - le président du Comité olympique italien (Coni) Giovanni Malago. "Cela a été 20 ans de natation et de fatigue. J'ai aimé follement la natation et je l'aime encore. Ce qui manquera le plus, ce sera le groupe, mais ce qui ne me manquera sûrement pas, c'est la fatigue à l'entraînement", a souligné la sextuple championne du monde, toujours détentrice du record sur 200 mètres nage libre, citée par la Rai.

"Le titre olympique (en 2008 à Pékin, ndlr), les victoires et les records mondiaux, les cinq finales consécutives olympiques (...). Merci pour tout, Fede", a écrit le Coni sur son compte Twitter.

