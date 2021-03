Agée de 24 ans, Manuel a confié encore fortement ressentir les effets de la pandémie de coronavirus, depuis son apparition il y a un an : "Je pense qu'il n'y aura jamais un sentiment de normalité avec quelque chose comme ça. Cela fait cinq ans qu'on s'entraîne pour les JO. Cela demande beaucoup de force mentale".

"Je ne suis pas la seule dans cette situation", a-t-elle néanmoins reconnu, évoquant "un obstacle que nous devons tous franchir".

Manuel, qui a partagé l'or olympique du 100 m nage libre avec la Canadienne Penny Oleksiak à Rio de Janeiro, avant de glaner quatre médailles d'or et trois d'argent aux Championnats du monde de 2019, aurait "aimé faire mieux" que son temps de 54 sec 62 pour son retour dans les bassins.

Elle a devancé Abbey Weitzeil (54.68) et Katie Ledecky (54.74) qui s'est elle ensuite imposée sur 400 m libre en 4 min 05 sec 00. La deuxième victoire en deux jours après le 1.500 m nage libre, pour la quintuple médaillée d'or à Rio.

Chez les messieurs, Blake Pieroni a remporté le 100 m libre en 49.19, devant Nathan Adrian, champion olympique en 2012 (49.53), et Caeleb Dressel, double champion du monde en titre (49.75).

A San Antonio, les nageurs sont tenus de porter le masque avant et après leur course, et les conférences de presse se font par visioconférence.

