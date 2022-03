A Atlanta (Géorgie), Lia Thomas, a remporté jeudi soir la finale du 500 yards nage libre féminine (environ 457 mètres), sous les couleurs de l'université de Pennsylvanie. L'étudiante, née de sexe masculin, est devenue la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire en bouclant la finale en 4'33"24, avec plus d'une seconde et demie d'avance sur Emma Weyant, deuxième en 4'34"99.

Erica Sullivan, médaillée d'argent sur 1.500 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, est arrivée troisième en 4'35"92. Lia Thomas, qui avait dans le passé concouru en tant qu'homme, divise l'opinion publique aux Etats-Unis. Chez ses détracteurs, on estime qu'elle bénéficie d'un avantage physiologique injuste. Du côté de ses soutiens, on pense qu'elle devrait être autorisée à concourir librement en tant que femme.

Photo du podium

Une photo publiée vendredi est éloquente et secoue les réseaux sociaux jusqu'en Europe: Thomas, tenant son trophée dans ses bras, sourire discret, bien droite sur la première marche du podium; à quelques mètres, la seconde Weyant, la troisième Sullivan et la quatrième Brooke Forde, serrées côte à côte et tout sourire sur la troisième marche en signe de protestation. Au bord des bassins du McAuley Aquatic Center d'Atlanta, le contraste était saisissant jeudi entre les applaudissement tout juste polis pour Thomas et la foule en délire pour ses trois poursuivantes.

"J'essaie de l'ignorer autant que possible", a réagi la gagnante, assurant être "juste contente d'être ici en essayant de donner le meilleur (d'elle-même) dans la compétition". Elle avait de fait signé le meilleur temps des séries avec un chrono de 4'33"82 et elle est une des favorites du 200 yards vendredi. Lia Thomas, étudiante de 22 ans, avait remporté le 18 février le 500 yards nage libre féminine de l'Ivy League, une compétition de huit des plus prestigieuses universités américaines comme Harvard, Yale, Cornell.

Seuil de testostérone

Elle avait obtenu un feu vert des instances sportives universitaires, non sans polémique dans ce milieu très compétitif aux Etats-Unis. En février, l'instance dirigeante de la natation aux Etats-Unis, USA Swimming, avait dévoilé de nouvelles directives prévoyant un seuil plus strict pour le taux de testostérone des athlètes - ce qui, de l'avis général, rendrait plus difficile la participation de Lia Thomas à des compétitions importantes. Mais la NCAA, qui régit le sport universitaire, avait alors déclaré qu'elles n'appliquerait pas ces règles plus dures, permettant alors à Thomas de concourir à Atlanta depuis le 16 mars.

En début d'année, Lia Thomas avait été contestée au sein même de son club universitaire. Certaines de ses co-athlètes avaient dénoncé par lettre les avantages supposés liés à sa morphologie et demandé le renforcement des règles pour les athlètes transgenres. Dans le camp d'en face, 300 nageurs et nageuses, en activité et en retraite, avaient au contraire pris position en faveur de Thomas, dont Sullivan arrivée troisième jeudi.

Pas de consensus scientifique

La polémique a débuté fin 2021 après de très bons résultats pour Lia Thomas, arrivée cette saison chez les femmes après avoir concouru chez les hommes. Cela pose de nouveau la question de la place de ces sportifs, entre souci d'inclusion et protection de l'équité sportive. Après la première participation aux JO de Tokyo d'une sportive transgenre, en haltérophilie, il s'agit d'un casse-tête pour les institutions sportives. En novembre, le Comité International Olympique (CIO) a renvoyé la balle à chaque sport, soulignant l'absence de "consensus scientifique sur le rôle de la testostérone dans la performance dans l'ensemble des sports".

La controverse est aussi politique aux Etats-Unis. Plusieurs Etats conservateurs ont récemment adopté des lois pour barrer la route des jeunes filles transgenres au sport féminin à l'école. "Nous interdirons aux hommes de participer à des compétitions féminines", avait déclaré le 15 janvier l'ancien président républicain Donald Trump, lors d'un meeting en Arizona.

