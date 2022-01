"Après 16 ans de sport de haut niveau, ma carrière de nageuse professionnelle est terminée", a annoncé Kromowidjojo sur son compte Instagram. La nageuse néerlandaise Ranomi Kromowidjojo , triple championne olympique, a annoncé jeudi mettre fin à sa carrière., a annoncé Kromowidjojo sur son compte Instagram.

"La natation sera toujours ma passion, mais plus au niveau professionnel. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas que le sport de haut niveau et qu'il faisait partie d'un tout plus vaste", a-t-elle ajouté.

Ad

"Kromo", 31 ans, est l'une des nageuses les plus titrées des Pays-Bas. Son palmarès comprend 17 titres mondiaux et 24 titres européens, ont rappelé les médias néerlandais.

Tokyo 2020 Le titre et le record du monde du 50m pour McKeon 20/12/2021 À 10:22

Une seconde carrière dans le développement personnel

Deuxième au 50 m nage libre lors des mondiaux de natation (petit bassin) à Abu Dhabi en décembre, elle était devenue l'athlète féminine la plus décorée en petit bassin avec 28 médailles. En mai, la Néerlandaise avait obtenu à Budapest la médaille d'or lors du 50 m papillon, course non olympique, lors des Championnats d'Europe.

Selon la chaine publique néerlandaise NOS, Kromowidjojo compte désormais se concentrer sur une carrière dans le secteur social.

"Je vais de plus en plus vers la notion d'aider les gens, inspirer les gens, le développement personnel", a-t-elle déclaré à la NOS, soulignant qu'elle ne se voyait pas devenir entraîneuse. "Je ne me vois pas donner des instructions de natation au bord des lignes d'eau, mais j'aimerais vraiment coacher les gens pour qu'ils s'améliorent eux-mêmes."

Jeux Olympiques "Cétait une évidence" : Bonnet replonge avec Lucas pour les JO 2024 15/12/2021 À 16:59