Natation

Pieter van den Hoogenband et Michael Phelps battus, record olympique : Ian Thorpe au sommet en 2004

TOKYO 2020 - En attendant d’en savourer de nouveaux, revivez des grands moments de l'histoire des JO. En l’occurrence la victoire de l'Australien Ian Thorpe lors du 200m nage libre des Jeux d'Athènes, en 2004, en 1'44"71 (record olympique). Juste devant son grand rival, Pieter van den Hoogenband, et la star montante, Michael Phelps, à l'issue d'une course surnommée "course du siècle".

00:00:30, 09/04/2021 à 11:43