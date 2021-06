La nageuse de 24 ans s'est imposée facilement, mais avec un chrono de 4:01.27 assez éloigné du record du monde (3:56.46) dont elle est la détentrice et qu'Ariarne Titmus a failli battre ce week-end (3:56.90) aux sélections australiennes. "Ce n'était pas le 400 m le plus agréable à disputer. Je pensais que j'irais un peu plus vite que ça, mais je prends", a-t-elle commenté. Ledecky débute toutefois de façon positive ces "trials" en étant d'ores et déjà assurée de vivre une troisième olympiade, elle qui avait décroché l'or sur 800 m libre à Londres en 2012, puis avait ajouté quatre médailles du plus beau métal à Rio (200 m, 400 m, 800 m et 4x200 m nage libre).

Serena, Ledecky, Biles, Renard : ces femmes qui marqueront le sport en 2021

A Tokyo (23 juillet-8 août), outre le 400 m, elle tentera de conserver ses titres sur 200 m et 800 m, tout en ajoutant à son palmarès le 1.500 m nage libre, qui s'avère être sa distance préférée et fera sa première apparition aux JO. Mais elle devra d'abord se qualifier cette semaine. Deux autres finales ont été disputées lundi. La jeune Torri Huske, 18 ans à peine, s'est qualifiée avec panache sur le 100 m papillon, dont elle a amélioré le record des Etats-Unis en 55,66 sec. La veille en demi-finale, elle se l'était approprié en 55,78 sec.

Natation Au nom du père : McKeown fond en larmes après son record du monde sur 100 mètres dos HIER À 11:38

Phelps en spectateur

Cette nouvelle performance remarquable fait d'elle la troisième nageuse la plus rapide de l'histoire sur cette épreuve, derrière la Suédoise Sarah Sjostrom (55.48) et la Chinoise Zhang Yufei (55.62). Michael Andrew a lui aussi logiquement assuré sa présence aux Jeux en remportant celle du 100 m brasse, avec un temps de 58.73, soit un centième de mieux qu'Andrew Wilson, au terme d'une course folle sous les yeux de Michael Phelps.

"En marchant près de la piscine, j'ai dû prendre de profondes inspirations, j'ai senti des frissons remonter le long de mon corps", a confié l'homme aux 28 médailles olympiques dont 23 en or. Agé de 35 ans, Phelps a assuré que la nervosité, la pression, l'échauffement, les tests sanguins pour l'acide lactique, les massages et autres moments liés à la compétition ne lui manquaient pas. "Mais ça m'a vraiment excité. C'était probablement plus émouvant que je ne le pensais d'être là."

Rio 2016 : Phelps, un 23e sacre olympique pour l'éternité

Il a aussi vu Lilly King avancer en finale du 100 m brasse mardi, avec un temps de 1:04.72 qui constitue la meilleure performance de l'année, non loin de son record du monde établi en 2017 (1:04.13). Ryan Murphy est lui aussi bien parti pour défendre son titre olympique sur 100 m dos, puisqu'il a largement remporté la demi-finale en 52,22 sec.Chez les dames, Regan Smith, qui ambitionne de remporter l'or sur 100 m dos, s'est aussi qualifiée pour la finale du lendemain.

Natation La fête à la Villette avec l'Open Swin Stars 11/06/2021 À 08:53