L'ancien nageur champion olympique Yannick Agnel a été interpellé jeudi et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans", a-t-on appris auprès du parquet de Mulhouse (Haut-Rhin). L'ancien sportif de 29 ans a été "interpellé en fin de matinée à Paris et placé en garde à vue à Mulhouse" sur commission rogatoire, a indiqué à l'AFP la procureure de la République de la ville, Edwige Roux-Morizot, confirmant une information de CNews. La procureure a précisé que les faits remontaient "à à peu près 2016". A cette époque, Yannick Agnel était licencié au Mulhouse Olympic Natation.

