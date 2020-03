80 000 places, 7 jours sur 7 et 12 heures par jour : Croke Park, lieu des tests pour coronavirus

"Croke Park est l'un des centres de tests choisi pour le nord de Dublin", a annoncé mercredi une porte-parole du service de santé irlandais (HSE). Les tests pour le coronavirus, qui se font sur rendez-vous, ont commencé mardi. L'enceinte de 80.000 places, située dans le centre de Dublin, est habituellement consacrée à des sports locaux comme le hurling (sport d'équipe qui se joue avec une crosse) et le football gaélique.

Une fois entièrement opérationnel, le site doit pouvoir fonctionner à une moyenne de huit voitures tous les quarts d'heure, sept jour par semaine, 12 heures par jour. En Irlande, pubs, écoles et universités sont fermés jusqu'au 29 mars pour lutter contre la propagation du virus. Le gouvernement recommande d'éviter les rassemblements de plus de 100 personnes et la mise en place de mesures de distanciation sociale, comme le télétravail.

" C'est le calme avant la tempête "

Mardi, le Premier ministre Leo Varadkar a averti qu'il y aurait vraisemblablement 15.000 personnes infectées par le coronavirus en Irlande d'ici à la fin du mois et que la crise pourrait durer jusqu'à l'été. "C'est le calme avant la tempête", a-t-il prévenu lors de son discours à l'occasion de la Saint-Patrick, dont les parades ont été annulées dans tout le pays.

L'Irlande déplore pour l'heure deux morts et 366 cas confirmés, selon les derniers chiffres officiels publiés mercredi soir.