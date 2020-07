Airbnb offre aux fans de sport la chance de rencontrer des champions olympiques en ligne

Airbnb, le Comité international olympique et le Comité international paralympique ont uni leurs forces afin d’organiser un festival d’été réunissant plus de 100 expériences en ligne animées par des sportifs et des sportives partout à travers le globe.

Vendredi prochain, les fans de sport à travers le monde se réveilleront bien naturellement avec des sentiments mitigés. Nous serons le 24 juillet 2020, date à laquelle aurait dû se tenir la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Et si un peu partout beaucoup d’entre nous retrouvent plus de liberté avec la levée progressive des mesures gouvernementales visant à limiter la propagation de la COVID-19, il n’en reste pas moins que le report des Jeux a laissé un grand vide dans l’été de nombreuses personnes.

Si le monde ne pourra pas se réunir en personne pour célébrer les exploits de ses meilleurs athlètes, l’esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques perdure d’autres manières. Airbnb, le Comité international olympique et le Comité international paralympique ont uni leurs forces afin d’organiser un festival d’été réunissant plus de 100 expériences en ligne animées par des sportifs et des sportives partout à travers le globe. Ces célébrations dureront cinq jours et commenceront le jour prévu pour le début des Jeux de Tokyo.

Allyson Felix sera là

Le festival offrira aux fans de sport la chance de participer avec leurs héros à des événements en ligne uniques. Parmi les expériences exclusives proposées, les participants pourront rejoindre la sprinteuse américaine Allyson Felix qui s’exprimera sur le retour à la compétition après être devenue mère, partir à découverte de superbes paysages à vélo avec le triathlonien britannique Jonny Brownlee ou encore discuter résilience avec la nageuse Yusra Mardini, entrée en compétition des Jeux de Rio 2016 dans la délégation des athlètes olympiques réfugiés. "Les invités pourront entrer en contact et interagir avec certains des compétiteurs et des compétitrices au plus haut niveau du Mouvement olympique et paralympique, ce qui leur donnera encore plus de raisons de les encourager l’année prochaine", explique Joe Gebbia, co-fondateur du site Airbnb.

Les expériences seront ouvertes à la réservation le 22 juillet. Que celles et ceux qui n'obtiendront pas de ticket ne désespèrent pas, car de nombreux hôtes prolongeront leur activité après la fin du festival. En effet, des athlètes olympiques et paralympiques participent aux Expériences en ligne sur le site Airbnb depuis leur lancement en avril.

Helen et Kate Richardson-Walsh comme hotes

Vous retrouverez dans le rang des hôtes, Helen et Kate Richardson-Walsh, médaillées d’or au sein de l’équipe de hockey britannique aux Jeux de Rio 2016. Mercredi, le couple a animé un événement d’introduction au festival qui a clairement établi que ces expériences seront l’occasion de vrais échanges. Dans une ambiance amicale et inclusive, les participants ont été invités sans aucune pression à se présenter et à se lier les uns aux autres à travers la découverte d’expériences de vie communes. La session Apprenez à vous épanouir avec deux médaillés d'or a pour but d’apprendre à identifier ses forces personnelles et comment les utiliser pour rendre le monde meilleur.

Connaître leurs propres atouts et avoir le courage d’en parler ont joué un rôle essentiel dans le parcours de Kate et d’Helen vers le succès olympique. C’est Helen qui a marqué un des penalties décisifs durant l’épreuve des tirs au but lors du match contre les Pays-Bas qui lui a rapporté l’or à Rio. "Je connaissais ma force et j’avais confiance en mes capacités", explique-t-elle. "Nous partagions tout. Alors je savais qu’aucune de mes coéquipières n’aurait voulu que quelqu’un d’autre que moi ne tire ce penalty. Cette certitude, à ce moment en particulier, était sur-puissante."

Armée de sa confiance en elle-même et enhardie par celle de ses coéquipières, Helen a marqué son penalty. Quelques minutes plus tard, la Grande-Bretagne était Championne olympique. Helen et Kate ont les médailles d’or pour le prouver et ont pris un certain plaisir à les montrer aux participants de l’expérience de mercredi. La plupart des voyageurs et voyageuses qui achètent un ticket pour une des expériences en ligne ne seront jamais près de remporter l'or olympique. Cependant, le message est simple : nous avons tous des forces et pouvons nous en servir pour faire ressortir le meilleur de nous et des autres. En prime, pour les membres du public, le festival est une chance en lui-même de soutenir concrètement une personne dans la poursuite de son rêve olympique.

Depuis plusieurs mois, la pandémie a privé de potentiels championnes et champions olympiques de compétitions et donc de leur source principale de revenus. La plate-forme des Expériences en ligne Airbnb fournit à ces athlètes une occasion simple de subvenir à leurs besoins, le bénéfice de la vente des tickets étant une nouvelle entrée d’argent précieuse. De ce point de vue, la participation des membres du public au festival d’été s'apparente à un moyen effectif d’aider leurs athlètes préférés, en particulier celles et ceux ayant pour ambition de réaliser leurs rêves olympiques et paralympiques l’année prochaine, aux Jeux reportés de Tokyo.

"Les athlètes paralympiques et handicapés sont passés maîtres dans l’art d’innover et de trouver des solutions créatives aux défis qu’ils doivent relever quotidiennement " commente Andrew Parsons, président du Comité international paralympique. « Le festival d’été olympique et paralympique des Expériences en ligne met à l’honneur cette ténacité et donne aux athlètes handicapés une plate-forme où partager leur histoire et inspirer autrui tout en s’assurant une nouvelle source de revenus particulièrement la bienvenue en ces temps difficiles. »

