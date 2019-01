Antidopage : "Pas la fin du monde" si Moscou a "quelques jours de retard" selon Dick Pound

L’un des fondateurs de l'Agence mondiale antidopage (AMA), Dick Pound, n'est pas favorable à de nouvelles sanctions contre la Russie, l’important étant que l'AMA détiennent les données des contrôles de l'ancien laboratoire de Moscou. "Ce n’est pas la fin du monde s'ils ont quelques jours de retard. L'objectif principal, c'est d'avoir accès au laboratoire et aux données, si c'est avec quelques jours de retard, ce n'est pas la fin du monde", a déclaré le premier président de l'AMA (1999-2007), dans un entretien téléphonique avec l'AFP.

Cette mission de récupération des données est en cours et pourrait se terminer ce week-end, mais la question de nouvelles sanctions du gendarme mondial antidopage se pose car la Russie n'a pas respecté la date limite du 31 décembre fixée par l'AMA. "C'est plus important de se concentrer sur les informations, de les évaluer pour être sûr qu'elles sont complètes, qu'elles n'ont pas été altérées, et de voir s'il y a des cas de dopage qui doivent être poursuivis", a-t-il ajouté. L'authenticité des données "est la grande question", selon l'avocat canadien, "cela prendra probablement un mois ou deux", a ajouté l'ancien nageur.

L'AMA a été vivement critiquée pour avoir levé en septembre les sanctions contre la Russie, accusée de dopage institutionnel, sans obtenir les données de l'ancien laboratoire de Moscou, l'une des conditions qu'elle avait pourtant fixées. "Nous étions bloqués auparavant (...) la décision de septembre était un moyen de progresser", a-t-il expliqué, en rappelant que désormais, l'AMA était dotée d'un arsenal plus solide pour les organisations non conformes au code mondial antidopage.