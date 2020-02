Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lille met la pression

Le LOSC a décroché vendredi une troisième victoire de rang en s'imposant à Angers en ouverture de la 24e journée de L1 (0-2). Un but dans chaque période, signés Victor Osimhen (14e), touché à la cuisse droite et sorti sur civière par la suite, et Renato Sanches (75e). Les hommes de Christophe Galtier restent 4es, mais comptent le même nombre de points que Rennes (3e). Le SCO n'a en revanche toujours pas gagné en 2020 en championnat (2 nuls et 3 défaites).

Victor Osimhen (Lille) face à AngersGetty Images

2. Basket - NBA : Une claque pour Houston, une défaite amère pour Portland

Premier accroc pour le "small-ball" de Houston. Sans Russell Westbrook et pivot de métier dans le cinq majeur, les Rockets ont explosé à Phoenix (127-91), malgré 32 points de James Harden (39 pour Kelly Oubre chez les Suns). Portland s'est incliné à Utah (117-114). Une grossière erreur d'arbitrage a entaché la fin de match, un contre illégal de Rudy Gobert ayant empêché Damian Lillard d'égaliser. Si Miami a perdu à Sacramento sans Jimmy Butler (105-97), Philadelphie, Boston et Toronto ont gagné.

3. Football - Ligue 1 : Un rêve nommé Arsène Wenger pour Rennes

Le Stade Rennais s'est séparé d'Olivier Létang et planche déjà sur sa succession pour diriger la politique sportive du club breton. Avec un nom en tête : celui d'Arsène Wenger. D'après L'Equipe, l'Alsacien de 70 ans est la priorité de la famille Pinault, propriétaire de l'actuel 3e de Ligue 1, pour prendre la présidence. Reste à savoir si l'ancien manager d'Arsenal sera intéressé par un poste inédit pour lui.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Montpellier : Gaël Monfils s'est qualifié pour les demi-finales aux dépens du Slovaque Norbert Gombos (6-3, 6-4). Les trois autres Français encore en course ont été éliminés en quarts, dont Pierre-Hugues Herbert par David Goffin (6-4, 7-6), son bourreau à l'Open d'Australie.

Rugby - Champions Cup : Les Saracens ont échappé à un match perdu sur tapis vert, pour avoir aligné un joueur dont le contrat de travail avait expiré lors de la dernière journée de la phase de groupes. Le club anglais "seulement" mis à l'amende (50 000 euros, dont 25 000 avec sursis), le tableau des quarts de finale reste inchangé.

Cyclisme : Tony Gallopin à l'infirmerie pour au moins six semaines. Opéré d'une fracture du scaphoïde de la main gauche, le coureur d'AG2R-La Mondiale est très incertain pour les classiques flandriennes.

Football - Ligue 2 : Deuxième défaite de rang à domicile pour l'AC Ajaccio, battue par Auxerre (2-3). Sa 3e place est désormais menacée par Clermont (3-1 contre Valenciennes) et Troyes (2-0 face à Châteauroux). Jérémy Ménez a inscrit le penalty de la victoire du Paris FC à Chambly (1-2), alors que Caen a arraché le nul sur le fil dans le derby normand au Havre (1-1).

Basket - Elite : Bourg-en-Bresse a dominé l'Elan Béarnais (84-62) dans le sillage d'un incroyable quatrième quart-temps (30-7). Les Bressans sont solidement ancrés dans le Top 8 (5es), les Palois restent 10es.

Football - Serie A : La mauvaise série de l'AS Rome, battue à domicile par Bologne (2-3), se poursuit. Les Giallorossi n'ont gagné qu'un match de championnat en 2020, pour un nul et quatre défaites.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Ski alpin : Les Bleus à la fête à domicile ?

Alexis Pinturault, à la chasse du gros globe de cristal, et Clément Noël auront les yeux braqués sur eux lors du slalom de Chamonix. Henrik Kristoffersen et Daniel Yule seront leurs principaux rivaux pour se faire deux places sur le podium. Première manche à suivre à partir de 10h00 sur Eurosport 1.

Football - Ligue 1 : L'OM pour s'envoler ?

Marseille accueille la lanterne rouge, Toulouse (17h30), pour engranger une deuxième victoire dans la semaine et prendre provisoirement neuf points d'avance sur Rennes, qui accueillera Brest dans la foulée (20h00). Même sans Dario Benedetto, forfait, c'est tout sauf une mission impossible pour l'OM.

Tennis - ATP Montpellier : Monfils vers une nouvelle finale ?

Double vainqueur et triple finaliste dans l'Hérault, Gaël Monfils n'est plus qu'à un succès contre Filip Krajinovic de se qualifier pour une quatrième finale. David Goffin sera opposé à Vasek Pospisil dans l'autre demie.