FOOTBALL

Ligue 1 : La rencontre Strasbourg – PSG (28e journée) a été reportée. Plusieurs rencontres de la 29e journée vont être disputées à huis clos : Lyon – Reims (13 mars) et Montpellier – Marseille (14 mars).

Ligue des champions : Les huitièmes de finale retour Valence – Atalanta (10 mars), PSG – Dortmund (11 mars) et Barcelone – Naples (18 mars) se disputeront à huis clos.

Ligue Europa : Le huitième de finale aller FC Séville – AS Rome (12 mars) se disputera à huis clos.

Serie A : Toutes les compétitions sportives sont annulées jusqu'au 3 avril, hors compétitions européennes. La 26e journée (8 mars) s'était déroulée à huis clos.

Liga : Les deux prochaines journées, la 28e (du 13 au 15 mars) et la 29e (du 20 au 22 mars) se disputeront à huis clos.

Bundesliga : Le match Mönchengladbach-Cologne, prévu mercredi 11 mars, se disputera à huis clos, une première dans l'histoire du championnat d'Allemagne sous cette mouture (depuis 1963). Le match Dortmund – Schalke (13 mars) aura lieu à huis clos.

Tournoi de France : Les deux derniers matches de la compétition Brésil – Canada et France – Pays-Bas (10 mars) auront lieu sans public.

Suisse : Le championnat est suspendu jusqu'au 23 mars.

Chine : Le championnat qui devait débuter le 22 février, a été reporté ainsi que "les compétitions de tout type et à tous les niveaux".

Corée du Sud : Le coup d'envoi du championnat national, qui devait être donné le 28 février, a été reporté et aucune date de reprise n'a été fixée.

Japon : La fédération japonaise de football a annoncé le 25 février le report de tous les matches prévus jusqu'au 15 mars, en championnat comme en Coupe.

TENNIS

Le tournoi d'Indian Wells (11 mars – 22 mars) a été annulé.

Les barrages de la Coupe Davis Italie – Corée du Sud et Japon – Equateur (6-7 mars) ont été joué à huis clos. La Chine a été contrainte au forfait en Coupe Davis contre la Roumanie, les 6 et 7 mars en Roumanie.

Le tournoi WTA de Xian, prévu à la mi-avril, a été annulé.

RUGBY

Plusieurs rencontres du Tournoi des Six Nations ont été reportées : Irlande – Italie (7 mars), Italie – Angleterre (14 mars) et France – Irlande (14 mars). Ce dernier match a été reporté au 31 octobre prochain.

CYCLISME

Plusieurs courses italiennes ont été annulées, notamment Milan – San Remo (21 mars), les Strade Bianche (7 mars) et Tirreno-Adriatico (11-17 mars).

Sept équipes (Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott, Ineos, UAE, Astana, CCC et Movistar) ont décidé de ne pas prendre part au Paris-Nice en raison de la pandémie de Covid-19.

L'UAE Tour a été stoppé à deux étapes de la fin après plusieurs test positifs au coronavirus. Quatre équipes ont été placées en quarantaine sur place : Groupama-FDJ, Cofidis, UAE Team Emirates et Gazprom. Les deux équipes françaises ont été libérées après dix jours de confinement.

ATHLETISME

Les mondiaux en salle prévus à Nankin en Chine du 13 au 15 mars ont été repoussés à 2021.

Le marathon (prévu le 5 avril) et le semi-marathon de Paris (prévu le 1er mars) ont été reportés, respectivement au 18 octobre et au 6 septembre.

Le marathon de Barcelone, prévu le 15 mars, a été reporté au 25 octobre.

La 35e édition du Marathon des Sables, mythique trail à étapes programmé du 3 au 13 avril, a été reportée en septembre.

SKI ALPIN

Les finales de la Coupe du monde de ski alpin, initialement prévues du 16 au 22 mars à Cortina d'Ampezzo (Italie), ont été annulées.

Les deux dernières courses de la saison à Kranjska Gora (14-15 mars) se disputeront à huis clos

JUDO

Tous les tournois du circuit mondial de judo sont annulés jusqu'au 30 avril. Cela comprend le Grand Slam d'Ekaterinbourg en Russie et le Grand Prix de Tbilissi et d'Antalya. Ces annulations en série chamboulent la course à la qualification olympique qui court jusque fin mai.

BASKETBALL

Jeep Elite : Les matches Strasbourg – Le Portel (29 février) et ASVEL – Monaco (1er mars) ont été reportées, respectivement au 18 mars et au 10 mars à huis clos.

Euroligue dames : L'équipe de Lattes-Montpellier a décidé de ne pas se rendre à Ekaterinbourg, où elle devait disputer les quarts de finale de l'Euroligue, pour se conformer aux recommandations de santé publique.

BADMINTON

L'Open d'Allemagne (3 au 8 mars) a été reporté et est susceptible d'être entièrement annulé. Celui de Pologne (26-29 mars) est reporté sine, et sera donc exclu de la période qualificative des JO de Tokyo.

FORMULE 1

Le Grand Prix de Chine prévu le 19 avril à Shanghai a été reporté. Celui de Bahreïn le 22 mars sera couru à huis clos, une première en F1.

MOTO

Le Grand Prix MotoGP du Qatar, qui devait marquer le 8 mars l'ouverture de la saison, a été annulé "en raison des restrictions apportées aux déplacements des personnes en provenance d'Italie (entre autres pays)". Le Grand Prix de Thaïlande (22 mars) a été reporté au 4 octobre.

HOCKEY SUR GLACE

Les play-offs de Ligue Magnus sont suspendus jusqu'au 17 mars. Cette décision prendra effet à partir des demi-finales, les deux derniers matches des quarts opposant Mulhouse et Amiens, prévus le 10 mars et éventuellement le 11 mars en cas d'égalité entre les deux équipes, sont maintenus et se dérouleront à huis clos. La Fédération Française avait annoncé dans un premier temps que le club de Mulhouse, l'un des foyers majeurs du coronavirus, devait se retirer des play-offs en raison de "l'impossibilité pour le club de recevoir des rencontres dans sa patinoire". Puis elle avait requalifié le club après avoir trouvé une solution de repli, en faisant disputer les matches de quart de finale restants entre Mulhouse et Amiens à Cergy-Pontoise.