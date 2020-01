Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Décès de David Stern

La NBA a perdu l'un de ses plus grands acteurs. L'ancien "Commissioner" David Stern, patron de la Ligue pendant trente ans entre 1984 et 2014, est mort ce mercredi à 77 ans des suites d'une hémorragie cérébrale, survenue le 17 décembre dernier. L'Américain, ancien avocat, avait grandement participé à l'expansion de la NBA à l'échelle nationale et internationale.

2. Basket - NBA : Les Lakers et Milwaukee assurent, Portland écrasé par les Knicks

Pas de surprise cette nuit en NBA : les Lakers, portés par LeBron James (31 points) et Anthony Davis (26 points, 11 rebonds), ont battu les Suns de Phoenix sur leur parquet (117-107). Auteur d'un premier quart monstrueux (43-17), les Lakers ont ensuite géré leur affaire, au point de ne finir qu'avec 7 points d'avance.

Plus tôt dans la nuit, Milwaukee a battu non sans mal les Wolves (106-104). Giannis Antetokounmpo a lui rendu une belle copie à 32 points. Au Madison Square Garden, les Knicks ont mis une leçon à Portland (117-93). De retour au MSG pour la première fois depuis 2017, Carmelo Anthony (26 points) n'a pu empêcher la déroute des siens.

3. Football - Premier League : Encore un mois d'absence pour Pogba

Triste début d'année pour Paul Pogba : l'international français (69 sélections, 10 buts) va subir une opération pour soigner une blessure récurrente à une cheville et va encore manquer au moins un mois de compétition, a annoncé l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mercredi soir.

Football - Premier League : Le choc entre Arsenal et Manchester United a tourné à l'avantage des Gunners, mercredi soir à l'Emirates (2-0). Les locaux, qui n'avaient plus gagné à domicile en PL depuis le 6 octobre, ont triomphé grâce à Nicolas Pépé (8e) et Sokratis Papastathopoulos (42e). Les Gunners sont 10es, les Mancuniens restent 5es.

Basket - NBA : Près de six mois après avoir annoncé sa retraite, Darren Collison envisage de reprendre sa carrière. ESPN annonce qu'il a jeté son dévolu sur Los Angeles - avec un double choix de luxe, les Lakers ou les Clippers - comme point de chute de préférentiel. Son retour est attendu pour février.

1. Football - Premier League : Liverpool peut encore enfoncer le clou

Fin de la 21e journée en Angleterre. Liverpool reçoit Sheffield à Anfield jeudi soir (21h00) avec le doux espoir de préserver son avantage sur Leicester et Manchester City, vainqueurs mercredi et provisoirement revenus à 10 et 11 points.

21h00 : Liverpool - Sheffield (21e journée)

2. Golf - Sentry Tournament of Champions

A partir de 12h00

Le circuit PGA reprend du service après quelques semaines de repos. L'île de Maui accueille le Sentry Tournament of Champions. Privé de Tiger Woods et Rory McIlroy, le tournoi pourra néanmoins compter sur quelques têtes d'affiche pour cette édition 2020. John Rahm, Justin Thomas, Patrick Reed, Patrick Cantlay, Rickie Fowler, Dustin Johnson et le tenant Xander Schauffele seront eux présents.