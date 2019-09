Désillusion bleue, Zubizarreta menacé, programme d'enfer : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Volley, Euro 2019 : La France tombe de haut

C'est une terrible désillusion. Sacrés au niveau européen il y a quatre ans, les Bleus ne réitéreront pas cette performance. Ils ont été battus en demie par les Serbes 3 sets à 2, à l'AccorHotels Arena de Paris (23-25, 25-23, 25-21, 17-25, 15-7). Les Français tenteront de sortir la tête haute de la compétition contre la Pologne, ce samedi (18h) pour décrocher une médaille de bronze.

2. Athlétisme, Mondiaux : Chepngetich s'en sort le mieux

A Doha, Ruth Chepngetich a remporté le marathon dans des conditions extrêmement difficiles. Les 32 degrés et 73% d'humidité ont conduit à plusieurs dizaines d'abandons. Et c'est donc la Kényane de 25 ans qui s'en est le mieux sortie pour s'offrir son premier titre mondial en 2h32'43 devant la tenante du titre bahreïnie Rose Chelimo et la Namibienne Helalia Johannes.

3. Football, L1 : Zubizarreta vers la sortie à l'OM ?

Si Claude Puel se rapproche de Saint-Etienne, il devrait y avoir aussi du changement à Marseille. Selon L'Equipe, Andoni Zubizarreta serait proche de la sortie. Déçu par le mercato marseillais cet été et notamment les ventes, Frank McCourt songerait à se séparer de son directeur sportif, arrivé également en 2016.

On a aussi retenu pour vous

Football, L2 : Lorient a consolidé sa place de leader grâce à une troisième victoire d'affilée (0-1) à Chambly lors de la 9e journée. Et si Caen - battu à Grenoble (1-0) - n'y arrive toujours pas, Le Havre a subi sa première défaite face à Châteauroux (1-0).

Golf, PGA Tour : Bryson DeChambeau, auteur de huit birdies, a rendu une carte de 64, soit huit coups sous le par, pour prendre seul les commandes du Safeway Open, après le 2e tour à Napa.

Rugby, Pro D2 : Oyonnax retrouve provisoirement la tête après sa victoire face à Colomiers (23-19). Dans le même temps, Valence-Romans a enregistré une cinquième défaite, face à Carcassonne (18–22).

Vidéo - Oyonnax gagne de justesse contre Colomiers 03:19

Rallye, WRC : La FIA a annoncé que le Tour de Corse est absent du calendrier 2020. L'épreuve pourra cependant revenir dans les années suivantes à la faveur de la mise en place d'un "système de rotation".

La vidéo de rattrapage

Le Japon surnomme ses rugbymen les Brave Blossoms, autrement dit les fleurs vaillantes. En référence à un résultat qui les avait vu perdre. Savez-vous pourquoi ? On vous explique tout ça.

Vidéo - Cette défaite qui est à l'origine du surnom fleuri des Japonais 01:04

Le tweet fair-play du jour

C'est assurément la belle image de ces débuts de Mondiaux. Ce vendredi, le coureur d'Aruba Jonathan Busby, victime d'une défaillance spectaculaire, a terminé sa course soutenu par Braima Suncar Dabo.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Athlétisme - Mondiaux: Qui sera le successeur de Bolt ?

Qui va prendre la relève ? Le monde de l'athlétisme, orphelin d'Usain Bolt, attend de savoir qui va être le nouveau roi du sprint. La réponse est attendue ce samedi soir à 21h15 lors de la finale du 100 m. Si la hiérarchie est incertaine, Christian Coleman est le grand favori de l'épreuve reine des Mondiaux malgré les soupçons qui pèsent sur lui.

Vidéo - Bolt a quitté la scène : qui pour lui succéder (et tenter de lui chiper ses records) ? 01:54

2. Tennis : Nouvelle finale pour Mannarino ?

Vainqueur de son premier tournoi en juin dernier à s-Hertogenbosch, Adrian Mannarino vise une nouvelle finale ce samedi. Pour cela, il va devoir se débarrasser d'Albert Ramos à Zhuhai vers 11h00. Juste après, Alex de Minaur se frottera à Roberto Bautista dans l'autre demie. Un peu plus tôt ce samedi matin et du côté de Chengdu, il faudra notamment suivre le duel entre Denis Shapovalov et Pablo Carreno.

3. Football, L1 : Rebonds attendus pour le PSG et Lyon

Trois jours après son revers contre Reims (0-2) et avant son match face à Galatasaray, le PSG, qui enregistre le retour tant attendu de Kylian Mbappé, va devoir se reprendre contre Bordeaux (17h30). Un rebond est aussi attendu à Lyon qui reçoit Nantes à 13h30. Dans la soirée, l'étonnant Angers va tenter d'enchaîner contre Amiens tout comme Monaco qui accueille Brest alors que Lille se rend à Nice.

Vidéo - "Mbappé ne pourra pas jouer 90 minutes" 01:15

4. Football, étranger : Les gros de sortie avec Atlético-Real en affiche

Ligue des champions oblige cette semaine, tous les gros sont de sortie ce samedi en Europe. En Premier League, Liverpool vise une septième victoire de rang contre Sheffield United (13h30) alors que Manchester City se rend à Everton (18h30). En Liga si le FC Barcelone va à Getafe, le choc de la journée est bien sûr le derby madrilène entre l'Atlético et le Real (21h00). Enfin en Serie A, il faudra avoir un œil sur Juventus – SPAL (15h00).

5. Rugby : Top 14 et Mondial vont rythmer la journée

Le monde du ballon ovale ne va pas s'embêter ce samedi. En matinée après Argentine - Tonga, il y a des matches du Mondial au programme avec Japon - Irlande (9h15) et Afrique du Sud - Namibie (11h45). Et dans l'après-midi, il y a une journée de Top 14 avec Brive - Toulon pour débuter (15h30) puis Toulouse – Pau (18h00) et enfin Racing 92 - Lyon (20h45).