Organisée par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et chargé des Sports dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne, cette conférence donnera la parole aux experts, sportifs et représentants du mouvement sportif européen, praticiens et décideurs pour échanger autour des bonnes pratiques et du rôle de l’activité physique et sportive dans les différentes phases du développement de l’enfant en termes de santé, d’intégrité et d’éducation au développement durable.

Ensemble, ils définiront une ambition collective pour l’activité physique pour les plus jeunes en Europe. Participeront notamment comme "Grands Témoins" : la boxeuse Sarah Ourahmoune, la joueuse de tennis Justine Henin, le skieur Pierre Vaultier et le footballeur champion du monde 98 Youri Djorkaeff.

A cette occasion, Eurosport, partenaire media de l’événement, apportera sa connaissance du sport au débat en animant les tables rondes et mettra en images les axes de réflexions abordés. Media européen de référence, Eurosport diffusera par ailleurs l’intégralité de la conférence sur ses plateformes numériques à travers l’Europe : eurosport.fr et eurosport.com

Engagée pour une société juste et équitable, Eurosport prône l’égalité de traitement, l’inclusion et le respect mutuel pour tous dans le cadre du programme RISE de Discovery. Garantir aux enfants l'accès à l'apprentissage et aux ressources dont ils ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie, est l’une des principales actions qui pousse Eurosport à soutenir de nombreuses actions associatives, comme celles de PLAY International , et aujourd’hui d’accompagner le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de cette conférence.

