Federer, 100, Clasico, cartons : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis, ATP Acapulco : Zverev en impose

A 21 ans, Alexander Zverev va viser le 11e titre de sa carrière. L'Allemand, 3e mondial, s'est qualifié pour sa première finale de l'année en sortant Cameron Norrie, 64e au classement ATP. Il n'a eu besoin que de deux sets 7-6 (7/0), 6-3. L'Allemand devra se débarrasser en finale de l'Australien Nick Kyrgios, qui a battu John Isner 7-5, 5-7, 7-6.

2. Basket, NBA : Young marque l'histoire

Quatre prolongations, 329 points marqués et des cartons pour Zach LaVine (47 pts) et Trae Young (49 pts et 16 passes décisives) : le duel entre Atlanta et Chicago, remporté 168 à 161 par les Bulls, a livré une orgie offensive. Young devient ainsi le premier rookie à dépasser les seuils des 45 points et 15 passes. Avec un très bon Nicolas Batum (17 pts, 6 rbds, 5 pds), Charlotte a renoué avec la victoire après trois défaites de rang en s'imposant à Brooklyn (123-112). Avec 38 points de Kawhi Leonard, Toronto s'est débarrassé de Portland (119-117), où CJ McCollum (35 pts) s'est démené alors que les Lakers ont chuté face à Milwaukee (120-131).

3. Ski Alpin, Rosa Khutor : Le Super G annulé

De fortes chutes de neige ont forcé le jury a annulé le Super G féminin, qui devait se dérouler ce samedi matin. Ce Super G remplaçait déjà la descente qui avait été annulée en raison du mauvais temps. "La neige est tombée toute la nuit", a expliqué la porte-parole de la Fédération russe, Olga Laeva. "Nous n'avons pas été en mesure de préparer la piste à temps pour l'événement". Une autre épreuve de super-G aura cependant lieu dimanche.

On a aussi retenu pour vous

Football, L1 : Selon L'Equipe, Paulo Sousa est bien le favori pour prendre la succession de Ricardo sur le banc des Girondins de Bordeaux. Le nouvel entraîneur du club aquitain, amateur du 4-4-2, pourrait s'engager avant mardi, d'après le quotidien sportif.

Paulo Sousa Getty Images

MLS : Giovani dos Santos et le Los Angeles Galaxy sont parvenus à un accord à l'amiable pour résilier le contrat de l'international mexicain. Le Galaxy avait jusqu'à vendredi soir pour résilier ou aménager le contrat de dos Santos, l'un de ses quatre "joueurs désignés", les mieux payés, avec son frère Jonathan dos Santos, Zlatan Ibrahimovic et Romain Alessandrini.

Serie A: L'Inter Milan s'est inclinée 2-1 chez le mal classé Cagliari en ouverture de la 26e journée. Après ce revers, l'Inter peut perdre la 3e place, voire la 4e, au profit de l'AC Milan et l'AS Rome.

L2 : Brest a été accroché 2-2 à Châteauroux, vendredi, lors de la 27e journée de Ligue 2 qui verra Metz, le leader, en découdre au Havre lundi, au lendemain du choc Paris FC-Lens.

Boxe : Le légendaire boxeur panaméen Eusebio Pedroza est décédé vendredi à l'âge de 62 ans d'un cancer du pancréas à Panama City.

Basket, NBA : Pau Gasol a résilié son contrat avec San Antonio et devrait rejoindre le leader de la conférence Est, Milwaukee.

Golf, PGA Tour : Le Sud-Coréen Im Sung-jae et l'Américain Keith Mitchell se partagent la première place du Honda Classic après le 2e tour.

La vidéo de rattrapage

Avant le Clasico de samedi, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin se sont penchés sur le cas de Marc-André Ter Stegen, énorme avec le Barça, dans le FC Stream Team, votre émission football tous les vendredis à 17h. Au point de dresser leur Top 10 des meilleurs portiers actuels.

Vidéo - Ter Stegen est-il le meilleur gardien du monde ? Notre Top 10 10:34

Le tweet

Les supporters du Stade Rennais n'ont pas hésité à passer la nuit dehors pour avoir leur billet pour Rennes-Arsenal.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis : Federer vise son 100e titre

Roger Federer n'a plus qu'un match à gagner ! A 16h00, le Suisse peut enlever le 100e trophée de sa carrière ce samedi. Pour cela, il devra se débarrasser de Stefanos Tsitsipas, qui l'avait sorti à l'Open d'Australie cette année, en quatre manches (6-7, 7-6, 7-5, 7-6). Federer peut devenir le deuxième joueur seulement à atteindre ou dépasser la barre des 100 titres, après Jimmy Connors (109).

Vidéo - Précis, rapide et inspiré, Federer a balayé un petit Coric 02:49

2. Ski Alpin : Feuz touche au but

Il y a une descente au programme ce samedi matin (10h00). A Kvitfjell en Norvège, Beat Feuz, leader du classement de la discipline avec 100 points d'avance sur Dominik Paris, sera très attendu et peut aller chercher le globe de la spécialité.

3. Football : Le PSG, des derbies et le Clasico

Il y a de quoi faire sur la planète football ce samedi. En L1, le PSG joue notamment à 17h00 face à Caen quelques jours avant son match retour en C1 contre Manchester United. Et en Premier League, il y a un derby toujours bouillant entre Tottenham et Arsenal (13h30). Mais s'il y a aussi le derby de Rome (Lazio-Roma à 20h30) en Serie A, il y a surtout un Clasico au programme. A 20h45, le Real Madrid doit se reprendre face au Barça, quelques jours après avoir été giflé en Coupe du Roi (0-3).