Gasquet plus fort que Nadal, derby azuréen, Bartoli : L'actu sur un plateau

1. Basketball – NBA ; Golden State assure, Cleveland et LeBron s'écroulent

Petite surprise cette nuit sur les parquets NBA. Cleveland s'est lourdement incliné chez les Timberwolves (127-99). Réduit à 10 points, LeBron James, qui a terminé avec le pire différentiel de sa carrière, un horrible -39, a peu pesé sur le cours des évènements laissant Wiggins (25 points), Towns (19 points, 12 rebonds) et Butler (21 points, 8 rebonds, 9 passes) imposer leur loi. Malgré un Parker discret (7 points à 3/9), les Spurs ont pris le meilleur sur les Kings (100-107). Un énorme Demar DeRozan (35 points) a permis aux Raptors de s'imposer de justesse et en prolongation sur le parquet de Brooklyn (113-114) alors que Houston a croqué Chicago (107-116). Les Warriors, plus que jamais leaders de la conférence ouest, ont tranquillement battu Denver (124-114) grâce notamment aux 32 points de l'incontournable Stephen Curry.

2. Tennis – Kooyong : Gasquet plus fort que Nadal

Il ne l'avait plus battu depuis 2003 donc forcément, c'est un petit évènement. Cette nuit, Richard Gasquet, après 15 défaites consécutives, a battu Rafael Nadal (6-4, 7-5) lors du tournoi exhibition de Kooyong. Toujours bon à prendre à quelques jours de l'Open d'Australie. L'Espagnol, toujours convalescent au genou, a connu quelques problèmes en coup droit. Cette rencontre constituera sa seule et unique sortie en 2018 avant le premier Grand Chelem de la saison.

3. Tennis : Bartoli à cœur ouvert

Dans un entretien plein de sincérité à L'Equipe, Marion Bartoli, qui nous avait confié en exclusivité son retour à la compétition le mois dernier, est revenue sur les raisons profonde de son retour et évoque notamment une ancienne relation amoureuse nocive : "J'avais une joie de vivre au quotidien immense", raconte-t-elle. "Il (son ex-petit ami) a tout pris. Il l'a éteinte au fur et à mesure tous les jours. Il m'a même enlevé la joie de jouer."

4. Football – Coupe de France : Pluie de chocs en 16es

Le tirage au sort de la Coupe de France a offert un plateau royal pour les 16es de finale. Monaco et Lyon s'affronteront à Louis II dans un choc de prétendants à la victoire finale alors que le PSG accueillera Guingamp. Strasbourg-Lille et Troyes – Saint-Etienne sont les deux autres affiches 100% L1 alors que l'OM se rendra sur la pelouse d'Epinal. Granville (N2), tombeur de Bordeaux, recevra Concarneau (N). Enfin Lens, dernier qualifié après sa victoire face à Boulogne-sur-Mer lundi (3-2, a.p.), se rendra sur la pelouse de Saint-Brieuc (N2).

JO : La Corée du Nord a proposé mardi d'envoyer une délégation de haut niveau aux prochains jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud à l'occasion des premiers entretiens entre les deux Etats rivaux en plus de deux ans, a annoncé Séoul.

Football : L'entraîneur colombien de Flamengo Reinaldo Ruena, 60 ans, a démissionné pour prendre en main la sélection du Chili, a annoncé lundi le club brésilien.

1. Football – Coupe de la Ligue : Ça chauffe sur la Côte

Derby azuréen ce mardi en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Nice, qui s'est remis d'aplomb en décembre, affronte l'AS Monaco. Les champions de France devront faire sans Falcao et compteront sur un Carrillo en pleine bourre et auteur d'un triplé samedi en Coupe de France face à Yzeures (2-5). Ce choc précédera les trois autres quarts de finale de mercredi : Rennes – Toulouse, Amiens – PSG et Angers – Montpellier.

Nice humilie MonacoGetty Images

2. Ski alpin – Slalom de Flachau : Qui d'autres que Shiffrin ?

Place au show. Ce mardi, les filles de l'alpin ont rendez-vous en Autriche à Flachau pour un spectaculaire slalom nocturne. On y attend une énième démonstration de Mikaela Shiffrin qui vient de décrocher à Kranjska Gora sa 40e victoire en Coupe du monde. L'Américaine n'a plus gagné depuis quatre ans à Flachau. Mais elle reste sur 13 podiums en 16 courses cet hiver…

3. Tennis – Tournoi de Sydney : Les Bleus sur le pont

Journée tricolore à Sydney. A cinq jours du début de l'Open d'Australie, nous les scruterons avec intérêt. Gilles Simon affrontera pour son entrée en lice l'Américain Jared Donaldson. Au 2e tour, Benoît Paire affrontera le Britannique Aliaz Bedene alors qu'Adrien Mannarino fera face au Lituanien Ricardas Berankis.