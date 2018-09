Genou, Djoko, Serena, Seleçao : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – US Open : Nadal à genoux, Djokovic et Del Potro en finale

L'un à genoux, l'autre aux anges : trahi une fois de plus par son corps vendredi, Rafael Nadal permet à Juan Martin Del Potro, longtemps martyrisé par ses poignets, de renouer avec la finale de l'US Open, théâtre de son unique sacre en Grand Chelem il y a neuf ans. Nadal, victime de douleurs au genou, a renoncé une fois mené deux manches à zéro (7-6 (7/3), 6-2). Del Potro défiera dimanche Novak Djokovic, qui poursuit son spectaculaire renouveau. Le Serbe n'a pas fait dans le détail en écartant le Japonais Kei Nishikori (19e) en trois sets (6-3, 6-4, 6-2) et moins de 2h30 de jeu.

2. Football – Matches amicaux : L'Argentine, le Brésil et l'Uruguay en pleine forme

Elles gardent sans doute un souvenir douloureux de la Russie et de leur bourreau bleu mais les sélections argentine et uruguayenne ont réussi leur rentrée cette nuit. L'Albiceleste, même privée de Messi, a balayé le Guatemala (3-0) grâce à Martinez (27e), l'ancien Parisien Lo Celso (35e) et Giovanni Simeone (44e), le fils de Diego. Avec deux buts et une passe décisive, Luis Suarez a conduit l'Uruguay à une nette victoire (4-1) face au Mexique. Le Brésil, avec des buts de Roberto Firmino et de sa star Neymar, a, de son côté, dominé les Etats-Unis (0-2), en pleine reconstruction après leur échec à se qualifier pour le Mondial russe.

3. Cyclisme - Grand Prix de Québec : Matthews, la persévérance récompensée

L'Australien Michael Matthews, 27 ans, a remporté le Grand Prix de Québec, en s'imposant dans un sprint en côte devant les Belges Greg Van Avermaet et Jasper Stuyven. Matthews (Sunweb) est toujours très à l'aise sur le circuit canadien où il a signé la 32e succès de sa carrière. Il avait pris la 3e place en 2017, et la 2e en 2016. Le Français Arthur Vichot a pris la 7e place et son compatriote Anthony Roux, champion de France, est 10e.

Rugby – Top 14 : L'ouvreur Benjamin Urdapilleta, l'ailier Armand Batlle et le talonneur Kévin Firmin, tous trois en fin de contrat, ont prolongé leurs contrats de deux ans avec le Castres olympique, a annoncé le club tarnais dans un communiqué.

Football - Matches amicaux : La Belgique, 3e du dernier Mondial, a facilement pris la mesure de l'Ecosse (4-0) vendredi soir à Hampden Park grâce à Lukaku, Hazard et un doublé de Batshuayi.

Football : L'actrice Pamela Anderson a rompu avec l'international français et défenseur de Marseille Adil Rami, sacré champion du monde de football en juillet, rapporte vendredi la presse people américaine. Selon TMZ, l'actrice américaine a mis fin à leur relation débutée en 2017, quelques jours seulement après qu'Adil Rami l'a demandé en mariage.

Basket-ball – NBA : Deux des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA, l'Américain Jason Kidd et le Canadien Steve Nash, ont fait leur entrée vendredi au Hall of Fame.

Golf – BMW Championship : L'Américain Xander Schauffele a pris les commandes du BMW Championship du 2e tour vendredi tandis que son compatriote Tiger Woods a souffert au lendemain d'un premier tour étincelant. Woods a bouclé la journée avec un score de 70 (par) pour un total de 132 (-8). Il a rétrogradé à la 12e place, à cinq coups du nouveau leader.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – US Open : Serena aux portes d'un sacre historique

Un an tout juste après sa maternité compliquée, Serena Williams est aux portes d'un sacre historique à plus d'un titre, en finale de l'US Open, samedi. Une victoire face à la jeune Japonaise Naomi Osaka (19e), première représentante de son pays à atteindre une finale majeure, à vingt ans, et Serena égalerait, avec 24 couronnes, le record absolu de trophées en Grand Chelem détenu par Margaret Court, championne australienne des années 1960-1970. A 36 ans et 349 jours, elle deviendrait la lauréate la plus âgée de l'ère Open en tournoi majeur en repoussant les limites de sa propre longévité. C'est une page d'histoire qui pourrait s'écrire ce samedi sur les antennes d'Eurosport.

2. Cyclisme – Tour d'Espagne : Une journée infernale

Attention, étape redoutable ce samedi sur les routes de la Vuelta entre Cistierna et Les Praeres de Nava. 171 kilomètres et, surtout, un final avec un col très exigeant et des pentes jusqu'à 15%. Une journée qui devrait faire les délices des grimpeurs alors que Jesus Herrada (Cofidis) a conservé le maillot rouge de leader vendredi mais cédé du temps à ses poursuivants, Simon Yates et Nairo Quintana en tête, revenus à 1'42" et 1'50" respectivement. Il lui sera bien difficile de survivre à cette journée pleine de difficultés.

3. Moto – Grand Prix de Saint-Marin : Dovizioso intouchable ?

Andrea Dovizioso (Ducati Team) s'est encore montré le plus rapide, vendredi après-midi à Misano, où Johann Zarco (Yamaha Tech3) a finalement manqué de peu le Top 10 en prévision de la qualification directe pour la Q2. Après deux nouvelles séances d'essais libres ce matin, la qualification débutera dès 14h10 sur nos antennes.