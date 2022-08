CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis, ATP Washington : Paire et Mannarino prennent la porte

Benoît Paire et Adrian Mannarino ne sont plus en lice à Washington. Les deux Français ont été respectivement battus par Holger Rune et Grigor Dimitrov. Plombé par les fautes directes et un service défaillant, Paire a été éliminé en deux manches 6-3, 6-2 alors que Mannarino a bataillé avant de céder contre Dimitrov 6-1, 3-6, 7-5.

Le Français Benoît Paire descendu au-delà du Top 100 mondial depuis juillet 2022. Crédit: Getty Images

2. Football, Liga : Aubameyang ciblé par Chelsea

L'information révélée par le journaliste Fabrizio Romano a mis la Catalogne en ébullition ce mercredi soir : Pierre-Emerick Aubameyang serait sur les tablettes de Chelsea. Selon Romano repris par les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo qui en font la Une de leur site, les Blues, qui ont lâché Romelu Lukaku et envisagent un départ de Timo Werner, seraient déjà en train de discuter avec l'ancien Stéphanois.

3. Tennis, ATP Washington : Kyrgios enchaîne, Hurkacz s'arrête là

Nick Kyrgios se régale. Sur la lancée de sa finale à Wimbledon, l'Australien s'est imposé solidement 6-3, 6-4 face à Tommy Paul pour se qualifier en 8e de finale du tournoi sur dur de Washington, où il retrouvera Reilly Opelka. De son côté, Hubert Hurkacz, tête de série N.2, a été sorti par le Finlandais Emil Ruusuvuori 6-4, 7-6 (7/3).

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis, ATP Los Cabos : Daniil Medvedev a déroulé face à Rinky Hijikata 6-4, 6-3 au 2e tour. Felix Auger-Aliassime a lui aussi assumé son rang contre Alex Hernandez 6-3, 7-5.

Tennis, WTA Washington : Malade, Simona Halep a dû abandonner à 7-5, 2-0 contre elle face à Anna Kalinskaya. Tenante du titre, Jessica Pegula, tête de série N.1, a elle aussi été sortie au 2e tour par Daria Saville, 7-5, 6-4.

Football Américain, NFL : La NFL a fait appel mercredi de la suspension de six matches infligée à Deshaun Watson, le quarterback des Cleveland Browns, objet d'une enquête pour agressions sexuelles sur plusieurs femmes. La NFL, estimant que Watson a enfreint son code de bonne conduite, avait plaidé pour une suspension d'au moins une saison complète.

Natation : Déjà victorieuse des 200 m et 800 m nage libre, Ariarne Titmus s'est imposée sur 400 m nage libre aux Jeux du Commonwealth à Birmingham. La star australienne avait décidé elle de faire l'impasse sur les Mondiaux en Hongrie pour se concentrer sur les Jeux du Commonwealth.

Football, Ligue des champions : Les Norvégiens de Bodo/Glimt ont pris une très sérieuse option pour les barrages d'accession à la Ligue des champions en battant les Lituaniens du Zalgiris Vilnius 5-0.

LE TWEET

Alors que son entraîneur Erik Ten Hag a haussé le ton mercredi, Cristiano Ronaldo fait évidemment la Une de nombreux tabloïds ce jeudi. Le Portugais serait ainsi "furieux" selon le Mirror.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Frenkie de Jong est poussé vers la sortie au FC Barcelone. Le Néerlandais se verrait bien rester mais le club a besoin de s'en séparer pour dégager des liquidités. Un comportement limite selon nos journalistes Glenn Ceillier et Julien Pereira. Retrouvez l'émission Mercredi Mercato en intégralité en podcast.

"Les valeurs du Barça sont un peu bafouées avec le cas De Jong"

CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD’HUI

1. Tennis, ATP Washington : Un Kyrgios- Opelka alléchant

Si le match entre Grigor Dimitrov et l'Américain Sebastian Korda vaudra le coup d'œil ce jeudi soir, le duel entre Nick Kyrgios et Reilly Opelka en fin de soirée s'annonce aussi intéressant.

2. Cyclisme, Tour de Pologne : un contre-la-montre au programme

Alors que Phil Bauhaus (Bahrain) s'est imposé au sprint mercredi lors de la cinquième étape, un contre-la-montre de 11,8 km est au menu de la sixième et avant-dernière étape jeudi. Le Colombien Sergio Higuita (Bora) ne possède que quatre secondes d'avance au classement général sur l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain) et six sur le Belge Quinten Hermans (Intermarché).

(AVEC AFP)

