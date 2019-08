Le laboratoire antidopage de l'université Karolinska, dans la région de Stockholm, n'est plus sous le coup d'une suspension partielle. L'Agence mondiale antidopage (AMA) l'a annoncé ce lundi. Le laboratoire en question a "résolu le problème qui avait mené à sa suspension partielle" il y a un an et "n'est plus tenu de transporter en toute sécurité les échantillons nécessitant une analyse GC/C/IRMS à un autre laboratoire accrédité par l'AMA", a indiqué l'organisation internationale dans un communiqué.

Levée de suspension avec félicitations

"Nous félicitons le Laboratoire de Stockholm pour la réponse qu'il a apportée au problème qui a conduit à la suspension partielle, et nous assurons aux sportifs qu'ils peuvent être confiants que le Laboratoire fonctionne conformément aux normes élevées requises par l'AMA et le programme mondial antidopage", a indiqué dans le communiqué le directeur général de l'organisation, Olivier Niggli.

Début août 2018, l'AMA avait partiellement suspendu l'accréditation du laboratoire de Stockholm en raison de sa non-conformité aux standards internationaux pour certains contrôles.

Dans un communiqué, l'AMA précisait alors que le laboratoire antidopage de l'université Karolinska avait recours à une méthode d'analyse non homologuée par le Standard international pour les laboratoires (SIL): la "méthode analytique par chromatographie gazeuse - combustion - spectrométrie de masse des rapports isotopiques".