L'AMA commence son travail à Moscou

"Les membres de l'équipe (de l'AMA) ont eu accès au laboratoire aujourd'hui (jeudi) et n'ont signalé aucun problème sur leur travail jusqu'à présent", a indiqué l'AMA dans une brève déclaration transmise à l'AFP. "Le travail de montage de l'équipement et de l'unité chargée de la copie des bases de données a commencé", a annoncé de son côté le ministre russe Pavel Kolobkov, cité par les agences russes. Selon lui, ce travail devrait prendre "deux à trois jours" en coopération avec des experts russes, des membres du laboratoire et du Comité d'enquête russe.

L'Agence mondiale avait exigé, avant le 31 décembre, la remise de milliers de données de contrôles remontant à l'époque où la Russie est accusée d'avoir instauré un dopage institutionnel (2011-2015). Ce délai n'ayant pas été respecté, l'agence russe antidopage, la Rusada, risque désormais en théorie de nouvelles sanctions de l'AMA. Mercredi, une équipe de l'AMA est arrivée dans la capitale russe pour une visite de la dernière chance. "Ce petit retard n'est pas de la faute de la Russie. Il s'agissait d'un problème technique et organisationnel", a ajouté jeudi le ministre russe des Sports, cité par l'agence Ria Novosti.

Le comité des sanctions de l’AMA se réunira lundi et mardi pour trancher

La précédente visite des experts antidopage à Moscou, à la mi-décembre, s'était soldée par un échec, les Russes remettant en cause la conformité de l'équipement utilisé, selon l'agence mondiale. Le Kremlin a expliqué mercredi cet échec par des problèmes "logistiques", assurant avoir des "contacts intenses" avec l'AMA. Un comité des sanctions de l'AMA doit se réunir lundi et mardi prochains pour faire ses recommandations sur la Rusada, puis le comité exécutif de l'agence tranchera dans les jours suivants.

L'enjeu est important pour la Russie, bannie depuis novembre 2015 de toute compétition par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF). Lors de sa dernière réunion à Monaco le 4 décembre, l'IAAF, qui autorise néanmoins des athlètes russes triés sur le volet et sous bannière neutre, avait maintenu les sanctions, en réclamant à nouveau les données des contrôles de l'ancien labo de Moscou.