Laurent Prud'homme nommé au poste de Senior Vice-Président, Directeur Général de Discovery France

Discovery est heureux d'annoncer la nomination de Laurent Prud'homme au poste de Senior Vice-Président, Directeur Général de Discovery France. À ce titre, Laurent Prud’homme définira la stratégie et le développement des activités commerciales du groupe en France. Laurent Prud’homme est sous la responsabilité de Kasia Kieli, Présidente et Directrice Générale EMEA.

" Laurent est un leader reconnu dans le monde du sport en France et à l'international "

Laurent Prud'homme, qui a commencé à travailler pour Eurosport il y a près de 20 ans, aura pour mission de renforcer et développer le portefeuille de chaînes Discovery, notamment en faisant d'Eurosport la destination de choix pour les passionnés de sport. Il sera responsable des nouveaux accords de distribution et des partenariats pour le linéaire et l'OTT, développant ainsi de nouvelles opportunités dans un marché en pleine évolution et très concurrentiel.

"Laurent est un leader reconnu dans le monde du sport en France et à l'international et je suis très heureuse qu'il ait accepté de relever de nouveaux défis en poursuivant ainsi la croissance de Discovery France en cette période de transformation du marché français. Il rejoint une équipe très forte et talentueuse au sein d’un business de télévision payante florissant", déclare Kasia Kieli, Présidente et Directrice Générale EMEA.