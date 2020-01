Le sport dans tous ses états

Basket-ball dans le Massachusetts

Le Massachusetts est le berceau du basket-ball. En décembre 1891, un professeur d'éducation physique nommé James Naismith a comme idée d'accrocher aux murs du gymnase de Springfield des corbeilles à pêches afin que ses élèves puissent s'amuser durant l'hiver. Le basket-ball est né. Près de 130 ans plus tard, ce sport est l'un des plus célèbres au monde et le Massachusetts a joué un rôle majeur dans son développement.

Tous les ans, des fans du monde entier convergent vers le Hall of Fame de Springfield. D'autres se dirigent vers le TD Garden pour acclamer les Boston Celtics, l'une des huit équipes d'origine de la National Basket Association. Avec 17 titres, les Celtics sont l'une des franchises les plus performantes de NBA. C'est un record dont le Massachusetts peut être fier : en plus d'être une terre de sport, c'est un état qui a la culture de la victoire.

Les Boston Red Sox (baseball) ont gagné neuf World Series, les Boston Bruins (hockey sur glace) ont remporté six Coupes Stanley et les New-England Patriots (football américain) se sont adjugé six fois le Super Bowl !

Visiter le Massachusetts est un véritable pèlerinage pour les amateurs de sport.

Escalade dans le Wyoming

Qu'avez-vous à offrir lorsque vous êtes le 10e plus grand état américain en étant le moins peuplé de tous ? Réponse : de l'espace pour les activités de plein air.

Avec des chaînes de montagnes disséminées aux quatre coins de son territoire, le Wyoming est un gigantesque terrain de jeu pour les amoureux d'escalade. Il offre de nombreux sommets à conquérir, mais aussi la possibilité de partager votre passion avec d'autres grimpeurs. Chaque juillet, la ville de Lander accueille un festival international d'alpinisme qui fait office de référence dans le monde entier.

Ceux qui préfèrent la solitude pourront trouver refuge autour des poches calcaires de Ten Sleep ou se mesurer à la Devil's Tower, une spectaculaire falaise de roche ignée qui mesure 265 mètres de haut.

Le Wyoming abrite enfin des montagnes alpines dans le parc national de Grand Teton. Si le paysage ressemble fort à celui de la Suisse ou de la Nouvelle-Zélande, l'on est bien dans le nord des États-Unis. Preuve que cet état a tout pour séduire les amateurs d'à-pics.

Vidéo - Playgrounds Wyoming 00:30

Baseball dans l'Iowa

"Si tu le construis, il viendra". Voici l'une des phrases les plus célèbres du film "Jusqu'au bout du rêve", sorti en 1989. C'est l'histoire d'un fermier de l'Iowa à qui de mystérieuses voix demandent de construire un terrain de baseball sur ses terres. S'il s'exécute, des joueurs de légende disparus depuis longtemps viendront jusque chez lui pour y disputer un match.

Grâce à ce film culte nommé trois fois aux Academy Awards, des fans de baseball viennent chaque année visiter la petite ville de Dyersville, située à une heure en voiture de Cedar Rapids.

"Jusqu'au bout du rêve" a eu un tel impact sur la culture américaine et le baseball en général que la MLB a annoncé une rencontre au sommet entre les New York Yankees et les Chicago White Sox à Dyersville en août 2020. "C'est un film culte qui rassemble les générations", dit Jerry Reinsdorf le propriétaire des White Sox. Il est bâti sur un amour profond du baseball, qui transcende les réalités les plus improbables. "Jusqu'au bout du rêve" raconte une très belle histoire qui résonne jusqu'à aujourd'hui. C'est un véritable honneur pour les White Sox que de recevoir les Yankees dans un lieu aussi spécial qui ne manquera pas de captiver le public, comme l'a fait le film. Quoi de plus naturel que pour les 30 ans du film, la MLB bâtisse un terrain dans un champ de maïs de l'Iowa où les plus grands noms du baseball viendront jouer ? Les fans en garderont un souvenir pour toujours".

Vidéo - Playgrounds Iowa 00:30

Surf en Californie

Lorsque l'on a accès à près de 2000 km de côtes le long du Pacifique, cela serait bête de ne pas s'en servir. Les Californiens l'ont bien compris : ils évacuent leurs soucis en surfant les tubes jusqu'au soleil couchant.

Pour beaucoup, le surf est un mode de vie. C'est surtout le passe-temps idéal pour fuir le bouillonnement des villes comme Los Angeles, San Diego ou San Francisco.

Comme vous pouvez vous l'imaginer, avec 1800 km de plage, les spots ne manquent pas. Windansea Beach, située à La Jolla, offre des vagues toute l'année dont certaines dépassent les trois mètres de haut. La jetée d'Huntington Beach, surnommée "Surf City, USA", est un lieu mythique qui attire les surfeurs du monde entier.

Tennis dans l'Ohio

L'Ohio est un pôle majeur du tennis aux États-Unis, et ce depuis 120 ans.

Tous les ans, des milliers de supporters affluent vers Cincinnati pour assister au Western & Southern Open, le plus vieux tournoi de tennis du pays n'ayant pas encore été délocalisé. Cette compétition, disputée en dur, est l'un des neuf Masters1000 du circuit ATP et des cinq Premiers 5 du circuitWTA féminin. Le Masters a eu un gros impact sur le développement du tennis dans l'Ohio, tout comme le Tennis Club olympique de Colombus, un complexe indoor qui accueille les tennismen de tout niveau pour des leçons ou des compétitions.