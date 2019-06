L'aventure des Grands Récits a débuté il y a un an et demi. Notre idée, notre envie surtout, était de raconter des histoires. Rien de plus. En prenant le temps. Certaines connues, d'autres nettement moins. Mais toujours en s'écartant des champions et des championnes pour se concentrer sur les personnes. Ici, l'humain est au coureur de tout. Le résultat, la performance, les records, tout cei est secondaire.

Le plaisir a semble-t-il été partagé puisque les Grands Récits sont devenus un rendez-vous incontournable de notre site. Chaque mardi, vous êtes nombreux à leur être fidèles. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé de les faires grandir. En collaboration avec Bababam, les Grands Récits arrivent donc en format podcast. Vous avez aimé les lire? Vous adorerez les écouter.

Tout au long de l'été, redécouvrez, racontés par Florian Bayoux, les épisodes que vous avez pu lire ces derniers mois. Dès cette semaine, le tout premier épisode raconté à l'écrit, consacré à Manute Bol, sera également le premier diffusé en podcast. A partir du mois de septembre, tout nouvel épisode sera disponible chaque mardi à la fois à l'écrit sous la plume de Laurent Vergne et Maxime Dupuis, mais aussi en podcast.

Le podcast des Grands Récits est disponible sur toutes les plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter !

Attention : il est possible qu'une mise à jour de l'application soit nécessaire pour pouvoir écouter le podcast.

Rendez-vous dès jeudi pour le premier épisode.

Ecoutez les Grands Récits sur :

