L'information avait déjà fuité mardi soir, elle a été confirmée par Roxana Maracineanu 24 heures plus tard : le sport professionnel français ne se remettra pas sur pause, lors du confinement qui sera appliqué au moins lors des quatre prochaines semaines. " Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s'entraîner. Et ils pourront aussi continuer à faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés ", a déclaré la ministre des Sports, lors de l'examen du budget des Sports au Palais-Bourbon.

Plusieurs événements majeurs comme la Ligue 1, la Ligue des champions, le Masters 1000 de Paris-Bercy, le Top 14, la Jeep Elite ou le Vendée Globe pourront donc bien se tenir. "On n'est pas dans le même contexte que la saison dernière. On a une connaissance bien plus forte de la question des contrôles et des tests. On est en situation de pouvoir se confronter à n'importe quel scénario et maintenir une activité", avait confié une source proche du Président de la République, mardi soir à L'Equipe. "La ministre fait tout pour que le sport professionnel et de haut niveau puisse continuer même en cas de confinement", assurait de son côté le ministère des Sports à RMC.