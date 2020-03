Maracineanu : "Le huis clos peut devenir notre doctrine"

"Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel", a déclaré lundi la ministre des Sports Roxana Maracineanu, alors que PSG-Dortmund, mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions, se déroulera sans spectateur.

"Ce que je préconise est la continuité sportive, notamment pour les compétitions qualificatives aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo", a ajouté la ministre, alors que la 29e journée de Ligue 1, au programme le week-end prochain, sera soumise à la jauge des 1000 personnes annoncée dimanche soir par le ministre de la Santé Olivier Véran.

Roxana Maracineanu a par ailleurs annoncé que les rencontres du Tournoi de France, le tournoi amical de football féminin qui a lieu actuellement dans le Nord, se dérouleront à huis clos (France-Pays-Bas à Valenciennes mardi et Brésil-Canada mardi à Calais), de même que le match de L2 Lens-Orléans, ce lundi soir. Selon la Fédération, 12000 billets avaient été vendus pour France-Pays-Bas, dernière rencontre de la première édition du Tournoi de France, qui rassemble depuis le 4 mars quatre grandes nations de football féminin pour des matches amicaux.

La jauge de 1000 personnes auppliquée à la Ligue 1

Désormais, la possibilité d'imposer des tribunes vides pour les matches de football en L1, en L2 et même en National prend encore un peu plus de poids, même s'il reste la possibilté d'appliquer la jauge des 1000 personnes dans un stade. Ce sont les préfets qui auront le dernier mot pour tous les autres évènements sportifs, qui sont d'ores et déjà interdits dans l'Oise et le Haut-Rhin, deux zones "clusters" de l'épidémie. Une réunion interministérielle était prévue lundi en début d'après-midi.

La ministre des Sports a par ailleurs expliqué que la jauge de 1000 personnes s'appliquera aux prochains matches de Ligue 1, ainsi qu'aux prochains matches de l'équipe de France masculine, France-Ukraine et France-Finlande, prévus respectivement le 27 mars à Saint-Denis et le 31 à Lyon. "S'ils sont reportables, ils seront possiblement reportés, sinon ils devront respecter cette jauge de 1000 personnes", a insisté la ministre.

Le rugby y voit lui aussi un peu plus clair. La dernière rencontre des Bleus dans le Tournoi des six nations prévue samedi au Stade de France face à l'Irlande faisait partie des événements dans le collimateur depuis dimanche soir. Le match a finalement été reporté lundi à la mi-journée, troisième match reporté depuis le début du Tournoi. Inévitablement, tous les sports risquent d'être impactés par les dernières mesures gouvernementales.

Le Top 14 de rugby risque de se jouer avec des tribunes vides le week-end prochain, tout comme les matches de championnat de basket ou de handball, car tous sont concernés par l'abaissement de la jauge d'interdiction.