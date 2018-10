Marquez champion, Henry pas verni, LeBron vaincu, Hamilton en pole : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Moto GP – Grand Prix du Japon : Marquez champion du monde

Vainqueur du GP du Japon, l'Espagnol Marc Marquez a remporté son cinquième titre mondial en Moto GP alors qu'il reste encore trois courses à disputer. Andrea Dovizioso (Ducati Team), qui pouvait retarder l'échéance, a chuté en fin de course. Cal Crutchlow (Honda LCR) et Alex Rins (Suzuki Team) ont complété le podium, alors que Johann Zarco (Yamaha Tech3), auteur d'un départ raté, n'a pu faire mieux que sixième.

2. Formule 1 – Grand Prix des Etats-Unis : Hamilton tout proche du sacre

Il a un pied sur le trône : Lewis Hamilton prendra le départ du Grand Prix des Etats-Unis dimanche en pole position, la meilleure pour tenter de conquérir un cinquième titre mondial en F1 à l'issue de la course. Son rival allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a signé le deuxième temps des qualifications à 0'06" seulement, ne partira que cinquième sur la grille, après avoir écopé la veille d'une pénalité de trois places. A quatre épreuves de la fin de saison, l'Anglais dispose d'un matelas de 67 points au classement des pilotes. En inscrire huit de plus que l'Allemand lui permettrait d'être sacré dès dimanche.

3. Football – Ligue 1 : La poisse pour Henry

La premier match de Thierry Henry sur le banc monégasque s'est transformé en cauchemar samedi avec une défaite 2-1 à Strasbourg et la blessure de Radamel Falcao. Le carton de la soirée est signé Nantes, 4-0 contre Toulouse pour le come-back de Vahid Halilhodžić à la Beaujoire, grâce notamment à un triplé d'Emiliano Sala. Derrière le leader parisien, facile vainqueur d'Amiens (5-0), Lille enchaîne à Dijon (1-2).

4. Basketball – NBA : LeBron devra encore patienter

Les Los Angeles Lakers se sont inclinés (115-124) face aux Houston Rockets samedi pour le premier match à domicile de leur recrue-star LeBron James (24 pts), marqué par une violente bagarre et l'exclusion de trois joueurs (Rondo, Ingram, Paul). Il s'agit de la deuxième défaite en deux matchs pour les Lakers version "King James" qui s'étaient inclinés jeudi à Portland (128-119).

Dans les autres matches de la nuit, le pivot serbe de Denver Nikola Jokic (33 pts, 12 rbds, 11 pds) est devenu samedi, lors de la victoire face à Phoenix (119-91), le deuxième joueur dans l'histoire de la NBA à réussir un triple double avec plus de 30 points, sans rater un seul tir. Jokic, 23 ans, a rejoint le légendaire Wilt Chamberlain, seul jusque-là à avoir réussi un tel exploit, à deux reprises en 1966 et 1967. A noter, côté français, le gros match d'Evan Fournier (31 pts) qui n'a pas pu empêcher la défaite du Magic à Philadelphie (116-115).

Moto 2 – Grand Prix du Japon : Le Français Fabio Quartararo (Speed Up) a remporté dimanche sur le circuit de Motegi le Grand Prix du Japon, catégorie Moto2, devant les Italiens Francesco Bagnaia (Kalex) et Lorenzo Baldassari (Kalex).

Football – Liga : Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, blessé samedi contre Séville, souffre d'une fracture du bras droit et sera indisponible environ trois semaines, a annoncé le club catalan, privé de sa star notamment pour le clasico face au Real Madrid dimanche prochain.

Baseball – MLB : Les Los Angeles Dodgers se sont qualifiés samedi pour la deuxième année consécutive pour les World Series, où ils affronteront à partir de mardi les Boston Red Sox. Les Dodgers sont allés chercher leur qualification sur le terrain des Milwaukee Brewers, qu'ils ont dominés 5 à 1.

1. Football – Ligue 1 : L'OM doit s'accrocher

Distancé par Lille et devancé désormais par Lyon, Marseille doit profiter de son déplacement à Nice (21h) pour raccrocher le wagon de tête. Les Aiglons compteront sur le retour de Mario Balotelli pour jouer un mauvais tour aux Phocéens. Plus tôt dans la journée, dans un duel d'ambitieux contrariés, Saint-Etienne et Rennes (17h) s'affronteront pour se rapprocher des places européennes. Alors que Montpellier tentera de s'inviter sur le podium en cas de victoire sur des Bordelais en pleine bourre (15h).

2. Rugby – Champions Cup : Toulouse et Montpellier en piste

Deux époques face à face : Toulouse, ogre de la Coupe d'Europe des années 2000, défie dimanche à domicile (16h15) le nouveau roi du continent, le Leinster, qui l'a rejoint au printemps en haut du palmarès (quatre titres). Avec l'objectif de déjouer les pronostics et de faire honneur à son histoire. Plus tôt (14h), Montpellier tentera de prendre le meilleur sur Newcastle.

3. Tennis – ATP Anvers et Moscou : Jour de finale pour Monfils et Mannarino

L'un court après son passé, l'autre après son premier titre. Gaël Monfils, à Anvers, et Adrien Mannarino, à Moscou, sont en finale ce dimanche. Le Parisien disputera sa deuxième finale de la saison, neuf mois après Doha et une saison chaotique. Il y a affrontera le Britannique Kyle Edmuns, 15e joueur mondial et tombeur de Richard Gasquet dans le dernier carré (6-3, 6-4). Mannarino, lui, tentera de vaincre le signe indien après cinq finales perdues en carrière. Pour soulever son premier titre, il devra se défaire du Russe Karen Khachanov.