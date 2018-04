Memphis, première à 32 ans, Quick Step : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OL de Memphis reste sur les talons de l'OM

Contre Toulouse et grâce à un doublé de Memphis Depay, l'OL a décroché une victoire 2-0 sur sa pelouse du Groupama Stadium en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Avec cette victoire, les Lyonnais restent à l'affut à la quatrième place, à deux points seulement de l'OM, également vainqueur ce weekend (1-3 à Dijon). Les Toulousains voient eux la zone rouge se rapprocher dangereusement.

Memphis Depay félicité par ses coéquipiersGetty Images

2. Tennis - Masters Miami : A 32 ans, Isner décroche premier Masters 1000

Après de longues années sur le circuit, l'Américain John Isner a décroché à 32 ans le premier Masters 1000 de sa carrière, devenant le joueur le plus âgé à ouvrir son palmarès en M1000. Contre Alexander Zverev, Isner a conclu en trois sets (6-7, 6-4, 6-4) et 2h30 de jeu une semaine incroyable. Preuve que dans la vie, il ne faut jamais désespérer.

3. Cyclisme - Tour des Flandres : Terpstra, roi du Ronde

Niki Terpstra a remporté l'édition 2018 du "Ronde" après une attaque dans les trente derniers kilomètres. Le Néerlandais a ensuite faussé compagnie à tous ses poursuivants dans la dernière ascension du Vieux Quaremont. Le coureur de la Quick Step a devancé sur la ligne Mads Pedersen et Philippe Gilbert, tenant du titre. C'est la première victoire néerlandaise depuis 1986 sur cette classique.

Niki Terpstra (Quick-Step)Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Dans le choc de la 32e journée de PL, Chelsea a probablement dit adieu à la Ligue des champions. Sur sa pelouse, les hommes d'Antonio Conte ont chuté contre Tottenham (1-3) qui s'envole ainsi au classement. Les Spurs, 4ème comptent désormais 8 points d'avance sur les Blues de Chelsea.

Basket - NBA : Les Spurs n'en finissent plus de remonter au classement. San Antonio a mis fin dimanche à la série de onze victoires consécutives de Houston en dominant la meilleure équipe actuelle du Championnat NBA 100 à 83. Les Spurs, 8e place de la conférence Ouest le mois dernier, ont consolidé grâce à cette victoire de prestige leur 4e place au classement (45 v-32 d).

Rugby - Champions Cup : Le Racing a terrassé Clermont sur sa pelouse du Michelin en quart de finale (17-28). Au terme d'un match de haute intensité où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, les Racingmen ont pris le meilleur sur l'ASM grâce notamment à l'entrée fracassante de Dan Carter et au superbe match de Marc Andreu. En demi-finale, ils retrouveront le Munster.

Equipe du Racing 92Icon Sport

Rugby - Champions Cup : En clôture des quarts de finale de la compétition, le Leinster s'est offert le scalp des Saracens à l'Aviva Stadium de Dublin. Les Anglais, doubles champions européens en titre n'ont rien pu faire face à des Dubliners implacables.

Football - Liga : Kevin Gameiro a offert un court mais précieux succès à l'Atlético face à La Corogne dimanche (1-0). Grâce à cette victoire, les Colchoneros restent deuxièmes à 9 points du Barça et gardent un matelas de 4 points sur le rival du Real Madrid.

La vidéo de rattrapage

Samedi, Zlatan Ibrahimovic a inscrit 2 buts lors de la victoire du LA Galaxy face au LA FC (4-3), à Carson. L'attaquant suédois, qui n'a joué que les 19 dernières minutes de la rencontre, a égalisé d'une superbe frappe lointaine avant d'offrir le succès aux siens, de la tête. Marquer (au moins) un but et les esprits, dès ses débuts, n'est pas nouveau pour Ibra. Il est même coutumier du fait.

Vidéo - Zlatan et les débuts fracassants, une longue histoire 01:25

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 2 : Châteauroux pour se rapprocher du podium, Lens pour s'éloigner de la zone rouge

En clôture de la 31e journée de Ligue 2, le RC Lens reçoit Châteauroux. Les Sang et Or, actuellement 16e du championnat, ont l'occasion de s'éloigner de la zone rouge sur laquelle ils comptent seulement 3 points d'avance. Du côté de Châteauroux, l'objectif est tout autre. Une victoire et les hommes de Jean-Luc Vasseur reviendraient à la quatrième place à seulement 3 points du podium et d'une place de barragiste.

2. Cyclisme - Tour du Pays Basque : Plateau de luxe pour la 58e édition

L'Itzulia débute ce lundi avec la première étape autour de Zarautz (162,1 km). Cette année, une quinzaine de coureur peuvent prétendre à la victoire. Nairo Quintana, Mikel Landa, Vincenzo Nibali, Richie Porte ou encore le Français Romain Bardet seront de la partie. Une bonne répétition générale avant la période des classiques ardennaises.